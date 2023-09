Los kinesiólogos mendocinos también reclaman por los pagos: harán un paro por tiempo indeterminado

Como los médicos reclamaron a las prepagas y obras sociales por precarización en la paga, que al reintegrarse a 90 días son gravemente afectados por la devaluación, los Kinesiólogos de Mendoza decidieron -por el mismo motivos- tomar medidas: no prestarán servicios a domicilio hasta que se les regularice la situación.

Cuál es la situación de los kinesiólogos

Son alrededor de 500 kinesiólogos que trabajan para empresas de internación domiciliaria. Según explicó el licenciado Esteban González, presidente del colegio de Kinesiólogos local, las empresas de internación domiciliaria tercerizan servicios para las obras sociales.

“Empresas que solo funcionan a costa de precarizar y explotar a sus trabajadores, entonces no funciona”, subrayó. Y amplió: “Las prestaciones, los aranceles de esas prestaciones, están tremendamente bajos, paupérrimos, indignos, algunas empresas están pagando entre 800 y como máximo 1.400 pesos por una atención a domicilio con todo lo que eso implica, combustible, mantenimiento del vehículo, si tienen que llevar algún aparato, la atención propiamente dicha”, señaló.

Según González, esto se agrava porque los profesionales no están formalizados como trabajadores, no están enmarcados dentro del convenio colectivo (ATSA, el gremio de la Sanidad) 743/ 2016. Por lo que “no tienen ART si les pasa algo, a veces se tienen que meter en barrios complicados, no tienen ningún tipo de garantía laboral, ni indemnización, licencia por vacaciones, licencia por enfermedad, cualquier cosa que les pasa se quedan sin fuente de ingresos, en definitiva todo lo que implica ser un trabajador sin relación de dependencia, no tienen absolutamente ningún tipo de garantía, ni bono de sueldo, ni aguinaldo, absolutamente nada”, detalló el profesional.

Cuál es la medida de los kinesiólogos

Se está solicitando el pago de 3.000 pesos como mínimo aceptable. De no tener una respuesta positiva por parte de las empresas, el paro que comenzará este lunes continuará de forma indeterminada y no se prestará servicios para estas empresas hasta tanto se regularice.

Es decir que, los pacientes que quieren seguir recibiendo la atención en este contexto no les quedará más que pagar el valor de la asistencia, aunque reconocen que la situación para el paciente también es complicada, sobre todo porque ellos están pagando su cuota prepaga u obra social.