Estafa de Turismo Felgueres: reapareció Gerardo Berra, el dueño de la agencia que vendió paquetes falsos al exterior

Por primera vez, desde que se supo de la estafa a 200 pasajeros en Ezeiza, reapareció el dueño de la agencia Turismo Felgueres, Gerardo Berra. El empresario mexicano, que estaba desaparecido desde que ocurrió el hecho a comienzos de abril, apareció en sus redes sociales con un mensaje que provocó más enojo en los damnificados.

El dueño de la agencia que vendía paquetes falsos al exterior señaló en su cuenta de Instagram el pasado viernes que llegó al país hacía siete años, donde a la hora de irse, “sin nada todo se quedo en el país presumiblemente en manos del gobierno”.

Gerardo Berra, el dueño de la agencia de Turismo Felgueres, que estafó a 200 pasajeros en Ezeiza. Foto: Instagram

“He estado sujeto principalmente a ataque mediático, el cual no dudaría que tuviese patrocinio. Por ello, atendiendo a dicha circunstancia debo informar que yo no salí de mí Argentina huyendo o “prófugo” como los medios lo han venido manejando, sino salí del país a razón de circunstancias familiares esperando retornar a los 10 días lo cual por consejo de quienes en su momento y por años fueron los abogados de Turismo Felgueres no fue posible”, escribió en un comunicado.

Asimismo, se encargó de aclarar que “respecto a la supuesta estafa reiterada a través de Turismo Felgueres que me imputan debo decir que la misma no existe”. En ese sentido, la empresa funcionaba como un esquema Ponzi, donde utilizaban dinero de compras actuales, para pagar las ventas anteriores; por lo que cuando no tuvieron más dinero, se quedaron sin pagar los paquetes.

“Hubo incumplimiento en los contratos en razón de circunstancias que escaparon de mis posibilidades, siendo que la principal de ellas fue una intervención de la principal cuenta bancaria de la empresa por parte de la AFIP y en consecuencia el BCRA me prohibió girar, por lo cual fue imposible pagar a los proveedores y cumplir con los contratos de viaje, situación que en su momento se le informo a dichas instituciones. Cabe resaltar que dentro de dicha cuenta al momento que salí del país había una cantidad superior a la requerida para hacer el reintegro de los denunciantes”, agregó.

Además, en el comunicado señaló que “el gobierno argentino está reteniendo el dinero de quienes me denuncian”, desligándose de la responsabilidad.

Gerardo Berra, de 28 años, llevaba una vida de lujo, según lo que publicaba en sus redes sociales. No solo por sus viajes a destinos como España, Turquía, Egipto, México, Países Bajos y varios puntos de la Argentina, sino por su relación el mundo del espectáculo pagando canjes o servicios con ciertas figuras.

De hecho, vivió todo el Mundial de Qatar desde la mismísima ciudad de Doha e incluso logró fotografiarse con Lionel Messi tras la consagración de la Selección Argentina en un bar porteño.

Cabe mencionar que Berra, con domicilio fiscal en la calle Darwin al 1100, registra una importante deuda con AFIP y una pésima catalogación en la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina. Una suma millonaria que le valió la ubicación en la categoría 4 por su “alto riesgo de insolvencia”.

Ahora, quien está detrás de la intervención con los damnificados es el estudio de Fernando Sicilia, quien a través de sus redes sociales aclaró que “a partir del martes pondremos a disposición un teléfono único para que, aquellos que NO DENUNCIARON, puedan dejarnos todos los datos, montos y facturas”.

“Dentro de la terrible noticia de haber sufrido una megaestafa, es una buena noticia que por fin Mario Gerardo Berra Rojo tenga pedido de captura internacional y sus bienes hayan sido embargados, de modo tal de acreditar el pago de los viajes y paquetes que pagaron en efectivo y en dólares, varios cientos de damnificados”, señaló Javier Miglino, el abogado de más de 100 de los damnificados.