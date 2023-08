Antes de ser la reconocida cantante que es hoy, María Becerra solía compartir divertidos videos en su canal de YouTube con los que ganó gran popularidad. No solo subía sus canciones, sino también acostumbraba compartir detalles de su vida privada, como la vez que protagonizó un tutorial de cocina desde su hogar.

El video data de unos cuatro años atrás, cuando la joven artista de 23 años empezaba a vislumbrar la gran carrera que tendría por delante. Por entonces, desde la intimidad de su casa familiar, la Nena de Argentina reveló que su mamá le dejó todos los ingredientes listos en la heladera para preparar la comida del día.

El día que María Becerra compartió un tutorial de cocina en YouTube Foto: captura de pantalla

“Lo que vamos a hacer hoy es un platillo con las cosas que me dejó mi madre, porque se tomó el palo y me dijo: ‘¡María cociná!’. Y no me dio ninguna indicación. Cómo voy a saber yo lo que tengo que cocinar ¿Se piensan que soy una chef profesional?”, expresó con el humor que la caracteriza.

Entre los ingredientes que dejó su mamá se encontraba una calabaza, papas, perejil, ajo y carne. Pero al descartar la carne, la cantante urbana indicó que realizaría un omelette. “Madre deberías saber que me da asco tocar la carne, pollo, y todas esas cosas. Así que vamos a cambiar la carne por un omelette”, indicó.

El día que María Becerra compartió un tutorial de cocina en YouTube Foto: captura de pantalla

Y detalló todos los ingredientes: aceite, huevos, orégano y queso mantecoso. Lo primero que hizo fue cortar con mucho esfuerzo la calabaza en rodajas y las dispuso en una fuente aceitada al horno. Acto seguido, peló las papas y también las cortó en rodajas, para cocinarlas en una fuente.

En medio de la preparación, volvió su mamá, Irene Aletti, y continuó con la comida original: milanesas de carne. Fue la mujer quien empanó la carne y las cocinó.

Minutos después, la comida quedó lista. “El platillo salió de diez. Espero que puedan hacerlo en sus casas. La comida quedó rica, estuvo buena y nos divertimos haciéndolo con mi vieja”, cerró en el clip que alcanzó 4 millones de reproducciones.