Dillom reveló su estricta dieta antes de salir al escenario con “Post Mortem”

Este viernes Dillom despidió “Post Mortem”, el álbum que lo lanzó a la fama y lo posicionó en la cima del top en la Argentina. Con un Movistar lleno y muchas sorpresas en el escenario como la participación de Calamaro y Miranda, el músico respetó su rutina alimenticia antes de un show.

Tiempo atrás el intérprete se animó a participar de un video junto a Paulina Cocina, donde demostró sus habilidades culinarias y habló de su dieta durante las giras. También confesó que su plato favorito es el guiso y junto a la influencer prepararon tacos mexicanos.

Dillom despide el “Post Mortem Tour” en el Movistar Arena Foto: godymex

En el paso a paso de la receta publicada en YouTube, el artista de 22 años contó que comenzó a cocinar a los 11 algunos platos simples como huevo frito o pizza guiado por los consejos de su mamá.

Fue entonces cuando Paulina le preguntó qué come antes de sus shows y el también productor sorprendió con su respuesta: “Antes de los shows no suelo comer, porque sino estoy todo lleno. Suelo comer después”. Y siguió: “Parece que no, pero me suelo cuidar bastante”.

Cómo es la dieta de Dillom durante sus giras

Para estar con toda la energía necesaria para seguir el ritmo de las giras, las presentaciones y grabaciones, Dillom contó que suele medir su alimentación para cuidar su voz. En ese sentido, detalló: “No como lácteos o cosas así que me puedan llegar a molestar a la garganta”.

Dillom con Paulina Cocina Foto: Captura YouTube

“Depende el lugar, siempre trato de comer sano más cuando estoy de gira de muchos días, de muchos shows seguidos... Si no te cuidas, te mata”, expresó convencido sobre su buena alimentación.