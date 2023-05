Superclásico: Jorge Brito dijo que la reacción de Boca le pareció “exagerada”

River derrotó por 1 a 0 a Boca con un gol de penal en el último minuto marcado por Miguel Borja. Durante el festejo, el jugador Agustín Palavecino gritó el tanto en la cara a los jugadores del conjunto Xeneize, y se armó un escándalo que terminó con cuatro futbolistas expulsados.

En diálogo con el canal TyC Sports, el máximo mandatario de River opinó sobre la situación: “Me pareció exagerada la reacción de Boca. Palavecino es un jugador inteligente, una buena persona y va a aprender de esto. Hay que trabajar para que estas cosas no ocurran más”.

“A todos nos pasa. A mí me puede suceder como dirigente cuando te sale el hincha de adentro y hacés algo que puede fastidiar al otro. Ahí es cuando tenemos que tener más claros los límites”, agregó Brito sobre el conflicto que ocurrió en el campo de juego.

La jugada de la polémica

El árbitro Darío Herrera cobró penal en el último minuto tras ver una falta de Agustín Sández sobre Pablo Solari en el área. En el mundo Boca se afirmó que no hubo infracción, pero el juez del encuentro, apoyado en el chequeo del VAR, sostuvo el fallo.

Miguel Borja, delantero riverplatense, cambió el penal por gol en el minuto 93 y le dio la agónica victoria a River. Jorge Brito también dio su opinión sobre la polémica en el Superclásico: “Fue penal, sí. Me parece que hay contacto y es adentro del área. Podemos entrar en el detalle de si se cobran o no, si es en el último minuto, pero el reglamento no difiere en qué minuto es la falta para definir si es penal o no”.

“Nadie estaba tranquilo hasta que no llegó el gol. Fue un partido que River tuvo controlado, pero nunca desde el resultado”, concluyó el dirigente del club de Núñez sobre el trámite del juego.