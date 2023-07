David Beckham reveló el detrás de escena de la llegada de Lionel Messi a Inter Miami

La historia entre Lionel Messi, David Beckham y el Inter Miami tiene a todos en vilo. El capitán argentino ha logrado superar cualquier expectativa desde su llegada y en sus dos partidos diputados ha brindado un verdadero show para el público norteamericano, a la altura de fenómenos del deporte como LeBron James, Michael Jordan o Tom Brady. Ahora, una entrevista para The Athletic, Beckham, copropietario del club, reveló los detalles de una operación que habría comenzado hace algo más de diez años, cuando todavía era jugador profesional.

“Estamos hablando del mayor mercado deportivo del mundo. Traer a Leo Messi al Inter Miami, a la MLS, al año siguiente de ganar el Mundial, a un equipo que tiene tres años… es un logro increíble”, explicó el exjugador inglés al ser preguntado sobre como surgió la idea de traer al rosarino a sus filas.

David Beckham se emocionó por la llegada de Lionel Messi. Gentileza: TN.

Según relata Beckham, él “nunca pensó que podría revivir los mismos sentimientos de cuando era jugador en activo” ahora, toda una referencia dentro de las escuelas de administración deportiva. “Cuando recibí la llamada (de fichar a Messi), tuve la sensación que tenía cuando salía de Old Trafford o de Wembley. Me dije: ‘Acabamos de vencer a toda la competencia para fichar al mejor jugador que jamás haya jugado a nuestro fútbol”, explicó.

Pese a esto, la idea de intentar traer a Messi a un club ‘recién nacido’ como el Inter Miami va mucho más allá de la fecha de su creación: “Todo el tema de traer a Messi surge en una conversación tras unas copas de vino en una comida”, recordó el exjugador inglés.

Cómo surgió el pase de Messi al Inter

David Beckham sabía qué negociar el pase de un campeón del mundo a la MLS no sería fácil y lo primero que tendría que hacer es convencer al resto de los directivos: “Me dirijí a Jorge y le dije: ‘Un día, necesitamos que Messi venga a nuestro club’. Probablemente, fue cuando nos conocimos. De hecho, el otro día encontré en mi teléfono una de las primeras presentaciones que hicieron (la agencia de publicidad) Doubleday & Cartwright. Hicieron una maqueta de una de las camisetas con el logotipo y Leo la llevaba puesta. Eso fue hace diez años”

En ese sentido, agregó: “Supongo que todo propietario de una franquicia deportiva piensa: “Queremos traer a los mejores jugadores a nuestro club”. ¿Le pasa a todo el mundo? Por supuesto que no. Pero estábamos sentados cenando y decíamos: ‘Vale, si podemos traer a Leo para nuestro mercado, para nuestros aficionados, para esta parte del mundo, no hay nadie mejor”.

El día que Messi aceptó la oferta del Inter

Tras presentar la idea de “Messi-MLS”, Beckham sabía qué pasar más de diez años para que se concrete este masterplan. Para Beckham, el 7 de junio de 2023 es una fecha muy marcada en su vida personal, el día que el campeón del mundo dio el ‘sí, quiero’ a su proyecto. “Estaba en Japón con mi familia y me desperté a las 5 de la mañana porque mi teléfono no paraba de vibrar”, rememora Beckham.

“Mi mujer (la ex estrella del pop Victoria, de las Spice Girls) me gritó: ‘¿En serio? ¡Apaga el teléfono!’ Miré el teléfono y pensé: ‘¿Qué ha pasado? Ha pasado algo”. Me pongo las gafas y digo: ‘¡Ya viene Leo! ¡Ya está hecho! Lo ha anunciado’. Mi mujer me dijo: “¿Cómo que lo ha anunciado?”. Le dije: “Ha salido en la tele y ha dicho que viene al Inter Miami”, cuenta exaltado para posteriormente asentir, “aún tengo escalofríos cada vez que pienso en ello”, concluyó.