La foto de la bombera Roxana Ramírez que rescató a un niño de un incendio y lo sacó de la casa en brazos, se hizo viral. Junto a un compañero lo llevaron a un Hospital local donde lo atendieron.

Una bombero rescató a un nene de un incendio en Lavalle y la foto se volvió viral. Foto: Radio Dos

La mujer detalló que se enteró de la presencia del menor en la vivienda cuando una señora le dio aviso. “No dudé un segundo en entrar y cuando lo veo al nene, estaba inconsciente y parecía muerto. Con una toalla húmeda, tirado en la cama”, dijo Ramírez en diálogo con la radio local “Signo”.

Al sacarlo, junto con su compañero Tono Lugo, lo llevaron al Hospital local, donde fue atendido por los profesionales de turno. “En el camino vimos que el nene reaccionó”, agregaron los bomberos.

Bomberos voluntarios de Santa Rosa reclaman asistencia

Nancy Buffet, Presidenta de Bomberos de Santa Rosa habló sobre los incendios forestales en la zona: “los bomberos están exhaustos, no dan más, estuvieron hasta las cinco de la mañana, pero están muy cansados realmente los muchachos”.

“Estamos muy mal, no entendemos cuál es el motivo de la falta de apoyo de la parte provincial, no se entiende por qué no nos ayuda a los bomberos de la provincia, nosotros somos voluntarios, mirá si no salimos a los incendios, qué pasaría, ni yo puedo obligarlos a salir a trabajar”, enfatizó.

A su vez, Nancy Buffet, destacó: “hablé con la ministra de Industria, con el ministro de Coordinación, pero nada, sí es verdad que tenemos un subsidio nacional, pero dura seis meses y el resto del año qué hacemos”.

Por último, Buffet, describió: “Estamos con unidades del año 72, las bombas son viejas, a cada rato se rompen, se hace todo a pulmón y hace falta equipamiento, son 24 bomberos, pero con los aspirantes son 30, pero no pueden salir al fuego porque no tienen seguro todavía”.