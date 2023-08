Talleres: Ramón Sosa volvió locos a todos: la comparación de los relatores de Buenos Aires

Con un Ramón Sosa imparable, Talleres se floreó en el debut de la Copa de la Liga al vapulear a Gimnasia de La Plata como visitante por 3-0. Dos del extremo paraguayo, quien hizo rigurosa la ley del ex, más una asistencia para que Nahuel Bustos abriera el marcador.

Lo cierto es que Sosa enloqueció a todos. A sus marcadores, porque no lograron contenerlo en toda la noche, y a los relatores de la transmisión del encuentro. Al punto que cada vez que encaraba, lo llamaban “Mbasosa”, en alusión a Kylian Mbappé, estrella del fútbol francés.

Talleres se enfrentó a Gimnasia en La Plata y se impuso 3-0. Bustos marcó un gol y salió lesionado. Sosa hizo dos goles para los de Gandolfi. (Federico López Claro / La Voz)

“Mbappe es un jugador diferente, yo trato de hacer lo mío y cuando me toca hago mi trabajo”, respondió el paraguayo ante los micrófonos de ESPN ante la comparación. Y puso al rendimiento del equipo por encima de su actuación personal.

EL INGENIOSO POSTEO DE TALLERES POR LA ACTUACIÓN DE SOSA

Talleres en sus redes sociales no se quedó atrás en los elogios para Ramón Sosa, artífice de la goleada en La Plata. Y puso los números de la actuación del paraguayo, “Ramón MacQueen Sosa”, en alusión al Rayo MacQueen de la película animada Cars.

Además de sus dos goles (uno de penal) y el pase gol, el extremo Albiazul fue primero en remates al arco (seis), en toques (65), en chanes creadas (cuatro), en duelos ganados (11) y en gambetas completadas (cinco), entre otros ítems.

CÓMO ESTÁ NAHUEL BUSTOS POR LA LESIÓN EN LA PLATA

“Sólo me doblé el tobillo y cuando me doblé me pisaron. No es nada grave por suerte, estoy bien”. De esta manera Nahuel Bustos llevó tranquilidad en Talleres, donde se encendió la alarma porque pidió el cambio a los 29 minutos del segundo tiempo ante Gimnasia.

De todos modos, el delantero será evaluado con estudios correspondientes para determinar si llegará en condiciones para la segunda fecha de la Copa de al Liga, el sábado a las 19 frente a Huracán en el Kempes.

Por su parte, Rodrigo Garro (golpe en la pierna en el amistoso con Vélez), Rodrigo Villagra y Matías Catalán (sendas sobrecargas musculares), siguen en observación tras perderse el debut frente a Gimnasia. Ya está disponible Lucas Suárez, tras purgar la fecha de suspensión por la expulsión frente a Newell’s en el cierre de la Liga Profesional.