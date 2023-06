Talleres perdió ante Lanús por el gol de un ex Belgrano, y quedó lejos en la tabla

Un Talleres de flojo segundo tiempo perdió ante Lanús por 2 a 1 y no pudo acortar la diferencia con el puntero River, muy firme en la cima de la Liga Profesional 10 puntos arriba. El segundo gol del Granate lo anotó Cristian Lema, ex Belgrano.

Lo ganaba Talleres desde el minuto del primer tiempo con una contra mortífera de Diego Valoyes, y para ponerse a siete del líder River. Reaccionó el equipo de Frank Kudelka, que se prende en la tabla (cuarto) y en cinco minutos lo dio vuelta, por su goleador Leandro Díaz y Lema.

El empate fue a los 22, en un cabezazo del Loco Díaz que, en gran reacción, Guido Herrera sacó de adentro. En el rebote la mandaba a la red Franco Troyansky, que estaba fuera de juego. El VAR convalido el gol en el cabezazo de Díaz.

Y cinco minutos después, Lema ganó como casi toda la noche en el área Albiazul y dejó indefenso a Herrera, tras un tiro libre por dudosa falta a José Pepe Sand. Y otra vez cuestionamientos para el árbitro Fernando Rapallini.

El final fue para el infarto, con 10 minutos de adición y Lanús que se quedó con uno menos por la roja a Belmonte por mano cerca del área. Expulsaron también a Kudelka por protestar y en la última le sacaron un gol sobre la línea a Pepe Sand.

LA PRÓXIMA PARA TALLERES, CONTRA GODOY CRUZ

Talleres recibirá el próximo sábado 1 de julio a las 21.30 en el Kempes a un Godoy Cruz que viene de golear a Boca 4-0. El Tomba trepó al noveno lugar en la tabla, con 32 unidades. La T hará el intento de volver a acercarse a River, que ese mismo día a las 15 visita a Barracas Central.

Talleres vs Lanús (Facundo Luque / La Voz) Foto: Luque, facundo

El jueves 6 de julio, a las 19, visitará a Sarmiento de Junín, por la fecha 23, para posteriomente afrontar las últimas cuatro escalas de la LFP, en las que recibirá a Unión, visitará a Huracán, será local de Gimnasia de La Plata e irá en la fecha final a Rosario, para enfrentar a Newell’s.

