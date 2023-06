Ibrahim Hesar y el Instituto-Belgrano: “No lo sentimos como clásico, el clásico es con Talleres”

Belgrano enfrenta este lunes a las 20 a Banfield, por la fecha 21 de la Liga Profesional. Pero ya mira de reojo lo que será el próximo compromiso, frente a Instituto el domingo 2 de julio y con las dos hinchadas en el estadio Kempes.

Y como para encender el clima de la previa Ibrahim Hesar, extremo de Belgrano, lanzó: “A Instituto no lo sentimos como un clásico, nuestro clásico es con Talleres. Igual somos consientes de lo que significa el partido por ser equipos de la misma ciudad”.

Ibrahim Hesar y un ex Instituto, Alejandro Rébola (Prensa Belgrano).

En una entrevista con Tercer Tiempo por Radio Pulxo, el Turquito Hesar destacó: “Siempre es lindo jugar con las dos hinchadas, de visitante y de local llevamos mucha gente. Cada vez que se abren las boleterías los hinchas de Belgrano agotan las entradas”.

EL TURCO HESAR Y SU APORTE A BELGRANO

Guillermo Farré sorprendió con su inclusión en el clásico con Talleres, para darle más marca al sector izquierdo de Belgrano. “Voy a aportar sacrificio, hoy no me está tocando convertir y eso no me desespera. Lo tenemos a Vegetti que es un goleador de raza”.

Gol de Ibrahim Hesar para el empate de Belgrano ante All Boys. (Facundo Luque)

De todos modos, lamentó el gol que le anularon en el clásico por posición adelantada, por lo que significaba para el equipo y en lo personal. “Era un gol parecido al primero que hice en Belgrano ante All Boys, también en el Gigante y entrando por atrás. Fue un partido muy disputado, un lindo duelo con mi amigo Gastón Benavídez. Con Lucas Suárez, también compañero en Estudiantes de Río Cuarto, son muy duros en la marca. Y todavía me falta enfrentar al Colo (Alejandro) Cabrera el lunes contra Banfield”, enumeró.

Hesar (Facundo Luque / La Voz / Enviado especial a Tucumán) Foto: Facundo Luque

LA FORMACIÓN DE BELGRANO PARA ESTE LUNES

Franco Jara podría regresar al 11 titular de Belgrano en lugar de Ibrahim Hesar para el compromiso con Banfield. Con lo cual el sistema dejaría de ser un 4-4-1-1 para transformarse en un 4-4-2, para acompañar más de cerca a Pablo Vegetti.

No llega en condiciones tampoco para este partido Matías el “Caco” García, y la formación del Pirata va con Nahuel Losada; Juan Barinaga, Alejandro Rébola, Nicolás Meriano y Alex Ibacache; Guillermo Pereira, Santiago Longo, Ulises Sánchez y Bruno Zapelli; Jara o Hesar y Vegetti.