Belgrano también sorprende en el torneo de Reserva: las razones de un campañón

Así como Belgrano subió escalones en los objetivos en Liga Profesional y de la premisa de mantener la categoría ahora se mezcla entre los 10 primeros de la tabla y en sacar un boleto para la Copa Sudamericana; en la División Reserva también es una revelación por su campaña.

Con la victoria sobre Banfield por 1 a 0 en la tarde del martes, el Pirata se ubicó tercero en la tabla de posiciones del Torneo Proyección 2023, con 39 puntos. Lejos del líder Vélez, que se cortó sólo, y aún así con la expectativa de terminar como escolta en su primera participación desde el ascenso, ya que está un punto por debajo de Racing. En la misma tabla Talleres aparece noveno con 34 unidades e Instituto vigésimo con 25.

Norberto Fernández, técnico de la Reserva de Belgrano. Foto: Prensa Belgran

Norberto Fernández, técnico de la Reserva y hacedor del grupo, expuso parte de las razones por las cuales Belgrano hizo pie tan rápido. “Lo principal son los buenos jugadores, y todo el 2022 se estuvieron preparando para esto. Armamos un grupo bárbaro para trabajar, con el profe Dino Mazzaforte, el ayudante de campo Leonardo Felicia y se sumó Germán Montoya en la preparación de arqueros. El trabajo se reflejó en la campaña, los chicos crecieron, esta competencia nos da eso”.

Norberto Beto Fernandez ex jugador de Belgrano y actual tecnico de las inferiores y la Reserva de Belgrano

El Beto, uno de los talentosos que debutó con la casaca de Belgrano en la década del ‘90 y sobresalió en sus pasos por Huracán y Unión de Santa Fe, detalló la virtudes del equipo, encumbrado en los primeros lugares. “Belgrano es duro, muy fuerte defensivamente. Hasta el clásico con Talleres éramos el equipo al que menos le habían convertido y seguimos estando entre los que menos goles reciben. Con un juego asociado que a veces sale y a veces no, apoyado en el fuerte que es el bloque defensivo”.

Chino Castro, debutó ante Vélez y espera seguir creciendo en primera (Prensa Belgrano)

Y a la hora de dar los nombres de los puntos altos, más allá de lo parejo de la formación, los encolumnó. “Juan Strumia, desde el arco, muestra su compromiso y un alto nivel. Empuja, tira el equipo para adelante, es líder positivo. Los marcadores centrales, Mariano Troilo y Matías Moreno, son destacados en todos las canchas. También los volantes, (Thiago) Cravero, el Chino (Tomás) Castro, que ahora lo sacan para llevarlo a Primera; Francisco Maurino también viene trabajando bien y (Genaro) Bracamonte es importante con sus goles”.

El cuerpo a técnico de la Reserva de Belgrano, a pleno. Foto: owner

En cuanto a los rivales, también los analizó: “Vélez es muy parejo y completo, me gustan las formas de Lanús que siempre intenta jugar, un equipo muy trabajado e intenso, River con muy buenos jugadores, Argentinos y Newell’s, hace años con la misma manera”.

CÓMO SE DA EL SALTO DE RESERVA A LA PRIMERA DE BELGRANO

Norberto Fernández remarca que en uno de los motivos de posicionar a la Reserva pasa por foguear jugadores y que puedan nutrir el plantel superior. Como ocurre con el Chinito Tomás Castro, promovido por Guillermo Farré y a quien se le abren más posibilidades por la salida de Gabriel Compagnucci en su puesto.

“Se siente en el club en general, los referentes reciben muy bien a los chicos, con la idea de ayudarlos y darles contención, y eso les hace más fáciles las cosas. Cuando me tocó a mí, me apoyé en la gente de experiencia como el Negro Nieto y Víctor Heredia, muy positivos. Ahora pasa lo mismo, y se vio en la pretemporada, en los entrenamientos, o concentraciones cuando a alguno le tocó ir al banco. Novaretti, Vegetti, Losada, el Chino Rojas le dan contención y los pibes hablan muy bien de ellos. También acompañan jugadores más jóvenes como Juan Barinaga, y el mismo Mariano Miño, quienes jugaron varios partidos con nosotros”, resaltó el Beto.

En ese plano también ponderó la postura y predisposición de Luis Fabián Artime y de Farré. “El Luifa está siempre presente, desde el año pasado nos sigue a todas partes, conoce a los chicos uno por uno. Guille también, tuvimos una charla a principios de año, se llevó a varios jugadores de pretemporada, están al tanto de todo. Y nos hace saber que ve todo. Veremos si a mitad de año promueven más pibes. Es muy importante que el presidente del club sea un ídolo y esté al tanto de todo, al igual que el Guille”.

Una de las promesas a futuro inmediato es el delantero Daniel Barrea, de 21año. “El objetivo del Dani es jugare en Primera en Belgrano, está enfocado y muy comprometido. Por eso no se dio lo del interés de Racing de Nueva Italia, que era una buena posibilidad para que tuviera continuidad. Prefirió quedarse. El año pasado nos pasó con otro buen jugador, el marcador central Elías Calderón, que ahora se afirmó como titular en Racing”.

Daniel Barrea grita con todo el segundo gol de Belgrano en el amistoso jugado en Uruguay ante Unión de Santa Fe Foto: Espn

LA ADAPTACIÓN EN LA CATEGORÍA Y EL QUIEBRE EN EL CLÁSICO CON TALLERES

“Algunos partidos costaron un poco, pero a la mayoría los sacamos adelante, estamos entusiasmados con esta última parte del del campeonato, y con la idea de seguir afianzando al equipo. Contra Central Córdoba fue nuestro mejor partido, ganamos 5 a 0. No nos encontraron nunca, y venían de ganarle a River. Los pasamos por encima”, repasó el Beto.

“No sentimos mucho la adaptación. En la primera fecha enfrentamos a Racing y competimos bien, más allá de haber perdido. El año pasado nos medimos en varios partidos midiéndonos con Unión, Lanús, Argentinos, con la Selección Sub-20 y sabíamos que estábamos a la altura. Y en la segunda fecha le ganamos a River, un club grande y de visitante, y un equipo que juega muy bien, fue una linda prueba y lo resolvimos”, agregó el DT Celeste.

“Tuvimos cosas que nos hicieron madurar, un par de derrotas contra equipos no tan importantes, lo que nos dio la pauta de que no se puede regalar nada, y hay que jugar todos lo partidos como finales. Se puede ganar y perder contra cualquiera”, observó.

Y marcó un momento crucial, un antes y después en el torneo. “Contra Talleres fue un partido raro. Si bien fue una derrota por goleada (4-1) y dolió muchísimo la forma, habíamos hecho un buen primer tiempo, sacando diferencia. Ellos tienen jugadores de categoría, marcaron golazos y su gente en las tribunas ayudó a eso. Pero nos fuimos tranquilos porque los pibes dejaron todo”.

Talleres y Belgrano se enfrentaron en La Boutique por el clásico de Reserva. (Facundo Luque / La Voz)

“Nos costó salir de esa derrota, se notó con Platense en la fecha siguiente y jugamos muy mal, quedó a la vista que estábamos golpeados. Íbamos ganando 2 a 0 sin jugar bien y nos terminaron empatando. Y fuimos contra Vélez, el puntero, le competimos bien y nos hicieron el gol en el final del partido para el 1 a 0. Ya contra Defensa el equipo se mostró recuperado. Ganamos 12 partidos en un torneo muy parejo, con rivales que están cerca”, completó.

EL CLÁSICO CON INSTITUTO Y LO QUE LE DEJA AL DT DIRIGIR LA RESERVA

Se viene el Instituto-Belgrano en Primera, y la Reserva Celeste será local en la previa. “Nos gustaría que sea en Alberdi, pero este lunes está el partido con Banfield y en la semana hay Copa Argentina, se complica poder utilizar el estadio. Ojalá que sí, le haría muy bien a los chicos porque seguro que en el Gigante sería con mucho público”, se entusiasmó Fernández.

Norberto Fernández entrenador técnico de la reserva de Belgrano. (Prensa Belgrano)

Desde que se insertó en la estructura de Inferiores de Belgrano, el Beto también notó su propio crecimiento. “Lo mejor de dirigir a la Reserva es la intensidad de los partidos, son muy parejos, se disfrutan. Hay que estar en todos los detalles y eso te hace evolucionar como cuerpo técnico. Estás enfrentando a las mejores promesas del fútbol argentino”, enfatizó.

“La satisfacción máxima es acompañarlos en la última etapa de formación. Hay que trabajar mucho en lo mental, porque la ansiedad de los pibes es mucha, como sus expectativas, y debemos darle tranquilidad y confianza para aprovechar las oportunidades. Es un lindo desafío, a todos los conozco desde la Octava división”, expresó.

Es inevitable la comparación con sus épocas de futbolista. Y apuntó: “Son muchas las diferencias, ahora están muy preparados. Tal vez les falte un poco de picardía, potrero... Cuando me tocó debutar en lo único que pensaba era en jugar en el equipo del que era hincha, por amar al club. Ahora llegan con otra cabeza, a los 12 o 13 años ya tienen representantes y está bien porque es un fútbol distinto y más complicado. Hay jugadores distintos, no como los de antes. Lo mismo los alentamos para que se animen, para que no pierdan la inventiva. Una mezcla de ser profesionales desde chicos, sin perder de vista al pibe que jugaba en el barrio por diversión”, finalizó.