Todo lo que tenés que saber del partido Talleres-Lanús, fecha 21 Liga Profesional

Talleres vuelve a la carga después del paréntesis por la fecha Fifa, y necesita acortar distancias con el puntero River, que otra vez se escapó y a 10 puntos. No será tarea sencilla, visita al Lanús de Frank Kudelka que es quinto en la tabla de la Liga Profesional, a las 20 y por la pantalla de la TV Pública.

La campaña de Talleres es por demás meritoria y se ubica como escolta. Incluso se había puesto a un punto del Millonario. Pero River reaccionó, metió tres triunfos seguidos, el último ante Instituto 3-1 este jueves, y estiró a 10 la brecha.

Michael Santos recibe el abrazo de Garro, en el 1 a 0 de Talleres ante Arsenal. (Facundo Luque / La Voz).

CÓMO LLEGA TALLERES

El equipo de Javier Gandolfi encadenó siete fechas sin derrotas, con seis triunfos y el empate ante Belgrano. Viene de vencer a Arsenal y “Cobija” repetirá formación, con los cuatro jugadores que fueron convocados a sus selecciones, disponibles.

Se trata de Diego Valoyes (Colombia), Ramón Sosa (Paraguay) y Matías Catalán (Chile), entre los titulares; y de Alan Franco (Ecuador), de los que alternan en el mediocampo. Además, se recuperaron de sendas lesiones y fueron incluidos en la lista los defensores Lucas Suárez y Nicolás Pasquini.

Javier Ganfolfi repetirá la formación de Talleres ante Lanús. Foto: Twitter @CATalleresdecb

Es decir que el entrenador Albiazul va con todo su potencial para intentar seguir en la senda del triunfo y no perder de vista al puntero. Confiando en su poderío ofensivo, ya que es el segundo equipo más goleador de la Liga con 35 tantos, contra los 39 de River. Además de contar con el artillero del torneo, el uruguayo Michael Santos con 12 impactos.

ASÍ ESPERA A TALLERES EL LANÚS DE KUDELKA

“Tuvimos muchas bajas la últimas semana y seguramente algunas ya no lo serán. No fue una semana fácil en ningún sentido y había que afrontarla. Son circunstancias, a veces están todos y otras no. Ahora estamos tratando de recuperar a algunos jugadores”, señaló Frank Kudelka, quien otra vez será rival de Talleres, un equipo donde dejó huella.

Javier Gandolfi, el entrenador de Talleres, y un saludo especial con el DT de Lanús y ex de la "T" Frank Kudelka. (Ramiro Pereyra / La Voz) Foto: Ramiro Pereyra

Y al que distinguió con elogios. “El mejor equipo del torneo es River, pero Talleres tiene grandes jugadores, juega bien. Hoy su presente es muy bueno y fue una construcción que hicimos todos los que estuvimos”.

PROBABLES FORMACIONES DE LANÚS Y TALLERES

Lanús: Lucas Acosta; Pablo Aranda, Felipe Aguilar, Diego Braghieri y Juan Sánchez Miño; Tomás Belmonte, Julián Fernández y Matías Esquivel; Pedro De La Vega, Leandro Díaz y Franco Orozco. DT: Frank Kudelka.

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Juan Rodríguez y Juan Portillo; Rodrigo Villagra y Ulises Ortegoza; Diego Valoyes, Rodrigo Garro y Ramón Sosa; Michael Santos. DT: Javier Gandolfi.