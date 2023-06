Kudelka otra vez con Talleres frente a frente este sábado: qué dijo el ex DT Albiazul

Su paso por Talleres, fructífero porque lo ascendió del Federal A a Primera, es muy recordado por los hinchas Albiazules. Y para Frank Kudelka se volvió especial cada vez que lo enfrenta. Como ocurrirá este sábado a las 20, cuando lo reciba con Lanús por la fecha 21 de la Liga Profesional.

“El mejor equipo del torneo es River, pero Talleres tiene grandes jugadores, juega bien”, destacó Kudelka sobre el primero y el escolta de la Liga, en la que Lanús está en un expectante quinto puesto con 35 unidades, cinco menos que el Albiazul.

En una entrevista concedida a ESPN, el entrenador ahondó en el campañón que viene realizando el equipo de barrio Jardín. “Hoy el presente es muy bueno y fue una construcción que hicimos todos los que estuvimos”.

Kudelka fue ovacionado por los hinchas de Talleres, en la previa del duelo ante Lanús. (Ramiro Pereyra / La Voz) Foto: Ramiro Pereyra

“Dentro de todos los partidos importantes que estamos jugando, y de los que vendrán, este es uno de ellos. Nuestra expectativa es de las mayores: seguir escalando en la tabla de posiciones y superando rivales. Ahora toca Talleres, que tiene grandes jugadores. Tendremos que trabajar en confiar, en tomar buenas decisiones afuera y adentro de la cancha, en tener un equilibrio táctico y técnico”, afirmó.

Javier Gandolfi, el entrenador de Talleres, y un saludo especial con el DT de Lanús y ex de la "T" Frank Kudelka. (Ramiro Pereyra / La Voz) Foto: Ramiro Pereyra

KUDELKA Y LAS BAJAS PARA RECIBIR A TALLERES

“Tuvimos muchas bajas la últimas semana y seguramente algunas ya no lo serán. No fue una semana fácil en ningún sentido y había que afrontarla. Son circunstancias, a veces están todos y otras no. Ahora estamos tratando de recuperar a algunos jugadores”, señaló Kudelka sobre la posible formación de Lanús para enfrentar a Talleres.

La probable será con Lucas Acosta; Pablo Aranda, Felipe Aguilar, Diego Braghieri y Juan Sánchez Miño; Tomás Belmonte, Julián Fernández y Matías Esquivel; Pedro De La Vega, Leandro Díaz y Franco Orozco.

LA PROBABLE FORMACIÓN DE TALLERES

Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Juan Rodríguez y Juan Portillo; Rodrigo Villagra y Ulises Ortegoza; Diego Valoyes, Rodrigo Garro y Ramón Sosa; Michael Santos. Los once que pondrá en cancha Javier Gandolfi, es decir la misma formación de la victoria sobre Arsenal en la última presentación.