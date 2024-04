¿Objeto o pastel?: el increíble arte de Erica, una cordobesa que destaca por sus tortas hiperrealistas

Erica Romera es bromatóloga, maestra pastelera y principalmente, artista. La profesional lleva una vida entera en la gastronomía y su trabajo ha trascendido las fronteras de Córdoba y el país. En diálogo con Vía Córdoba, contó cómo desarrolla su arte y cuál es uno de sus próximos objetivos.

La profesional hace pastelería desde que tiene uso de razón. A sus 5 años comenzó decorando huevos de Pascua -junto a su mamá y su tía-, y preparó su primera torta dos años después. “Llevo más de 50 años en esto. Es mi pasión desde chica, leía revistas de recetas y me encantaba la decoración”, recordó.

La profesional apuesta al hiperrealismo y elabora creaciones impactantes. Foto: Gentileza Erica Romera

ERICA Y UNA VIDA DEDICADA AL ARTE

“Mi pasión es el arte en general. Me he dedicado a la pintura, a reciclar muebles, a las manualidades en cerámica, en porcelana... El arte me apasiona”, aseguró Erica. Sin embargo, su negocio de pastelería cuenta con algunos años menos, pero con un trabajo dedicado y de mucha autogestión.

“Hace 15 años tuve a mi hijo y ese fue un quiebre, porque yo no quería salir más de mi casa. Entonces empecé con la pastelería y las redes, siempre fui autodidacta. Cuando mi hijo tenía 2 años, me instalé un local de pastelería”, recalcó.

Erica es bromatóloga y estudió Pastelería Francesa y Americana. Aunque también, fuera del país, se especializó en calidad alimentaria con cursos en Estados Unidos. “Estoy todo el tiempo viendo qué hay de nuevo, y lo que no sé, lo averiguo”, destacó. En cuanto a esto, expresó que su próximo paso es la creación de rostros en la pastelería: “Es otro nivel de realismo y de perfección”.

TORTAS HIPERREALISTAS: LOS SECRETOS DE LA PREPARACIÓN

La preparación de las tortas hiperrealistas lleva un proceso de entre tres a cinco días. Sin embargo, la clave está en los productos que utiliza Erica para mantener la calidad de los materiales. “Siempre voy a trabajar desde mi faceta de bromatóloga porque los alimentos tienen que ser seguros”, aclaró.

En este sentido, destacó que el proceso puede extenderse hasta siete días, pero no más “porque la calidad empieza a deteriorarse”. Aún así, compartió algunos “secretos” que permiten elaborar obras de tal laboriosidad:

Maquetería : las obras cuentan con partes símil torta que no son comestibles y sirven para dar estructura. “Trabajo con estructuras de madera y telgopor. Pero, cuando se está acercando a lo comestible, aplico un producto que es arroz inflado con malvavisco , porque es maleable”, precisó.

Proceso de elaboración minucioso: “El primer día preparo las bases, las horneo y las refrigero . Allí, toman una consistencia mucho mejor. Luego, la relleno con productos aptos para que estén fuera de la heladera. Después, la decoración me puede llevar unos dos días”, explicó Erica. Además, explicó que las tortas “no pueden llevar crema chantilly ni frutas de estación” porque producen líquido y rompen la decoración.



La importancia del Ganache : el producto es de uso esencial para sus preparaciones. “ Mientras más chocolate tenga, más resistente va a ser a las altas temperaturas”, sumó.

El frío constante, otra de las claves: el proceso de decoración dura, como mínimo, dos días. Por lo tanto, la baja temperatura es esencial para este paso. “A veces trabajo hasta con la puerta de la heladera abierta, pero siempre con el aire acondicionado prendido”.

TORTAS HIPERREALISTAS: CUÁL ES SU PRECIO

Erica es la creadora de diseños que dejan boquiabiertos a sus seguidores de redes sociales. Un balde de cervezas, una moto BMW R1200GS con motor, y una hamburguesa con todos sus ingredientes, son algunos de los ejemplos que la ponen en la cima de las pasteleras cordobesas.

En este sentido, la profesional destacó sus tortas favoritas. “El diseño que más disfrute fue un dinosaurio que tenía un detalle increíble, sobre todo con las escamas, me llevó 48 horas de trabajo. Después, cuando mi hijo cumplió 10 años, le hice un Capitán América de 1.80 m. de altura”, recordó y sumó que es habitual que la gente piense que se trata de muñecos y no tortas.

La remuneración por el trabajo de Erica pone en valor todo el proceso de elaboración. “Yo no cobro por kilo. El valor de la torta va más allá de la pastelería, no se trata de harina y huevo, es un arte culinario”, comentó.

“El valor depende de la complejidad del diseño, la cantidad de porciones, la calidad de los insumos, y muchos factores. Estamos hablando de 10 dólares aproximadamente por porción”, detalló Erica quien especificó que los pedidos deben hacerse con cinco meses de anticipación.

ERICA Y UN OBJETIVO SOLIDARIO A LOGRAR

“Esto no se trata sólo de hacer la torta, sino de de crear un recuerdo... un momento inolvidable de lo que le apasiona a esa persona”, destacó respecto a sus obras. La pastelera aseguró que su arte no solo se disfruta con el gusto sino que apunta a todos los sentidos, y esa experiencia le permite forjar lazos con sus clientes.

“Tengo una relación muy linda con mis clientes, cuando estamos armando la torta generalmente me dan mucha libertad. A veces ni me conocen, pero confían en mí y me dicen hacer lo que vos creas”, destacó y sumó: “Ellos no están viendo el precio o que pueden conseguir una torta en el super, están viendo la reacción que van a tener sus familiares con ese recuerdo”.

Con esta pasión inerte y el deseo de crear buenos momentos, Erica busca concretar dos objetivos: regalarle una de sus creaciones a Julián Álvarez y otra, a niños y niñas que estén hospitalizados en Córdoba.

“Me encantaría poder ir al Hospital Infantil y entregarles un dinosaurio en tamaño real”, aseguró y sumó: “Aspiro a poder provocarles una sonrisa, que puedan comer una porción de torta pero que después puedan jugar con la figura y les quede ese recuerdo”, aseguró.