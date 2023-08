Repostería para mascotas, la inédita propuesta de una emprendedora que es furor en Córdoba

Ivana tiene 44 años, es cordobesa y durante la pandemia por Covid-19, quedó sin trabajo. Ese duro momento le permitió capacitarse en una inusual materia: pastelería para mascotas. El ámbito le generó tal interés que encaró su propio emprendimiento, Tonquis Repostería Canina, que es furor en Córdoba.

“En 2020 yo me dedicaba al turismo y con la pandemia, me quedé sin trabajo. Un día, de la nada, me apareció en las redes sociales un curso de repostería para perros, dictado por docentes españolas y decidí empezarlo”, comenzó relatando Ivana en diálogo con Vía Córdoba.

Ivana está detrás de este inusual emprendimiento cordobés. Foto: Gentileza

Ese fue el puntapié inicial para encontrar “su cable a tierra” y dedicar su tiempo a lo que más ama: las mascotas. Si bien, año tras año, las ofertas de este tipo aumentan aún sorprenden las reposterías de mascotas. Por eso, Ivana nos cuenta de qué se trata su servicio, cuáles fueron los pedidos más insólitos y cuál es su mayor sueño.

Tonquis, Repostería Canina: un emprendimiento para las mascotas de Córdoba

Tonquis comenzó como un hobby. Tras las capacitaciones, Ivana empezó a preparar alimentos para las mascotas de amigos y vecinos. Hasta que un día, le aconsejaron que inicie con un emprendimiento propio. Hoy, el negocio ya lleva tres años y ha participado de los más inesperados festejos.

La emprendedora cordobesa ofrece tortas, galletas, muffins, snacks esponjosos, alfajores, tabletas que simulan ser de chocolate y donas, para gatos y perros.

Pollo, carne, atún, verduras y avena, son los ingredientes más usados para la producción. Foto: Gentileza

Según relató, la clave de su servicio está en los ingredientes y en la personalización de los productos. Es que, si bien simulan ser pasteles, nada de lo que ofrece tiene dulces a fin de evitar problemas en los animales. Por eso, recalca, que siempre consulta a sus clientes si sus mascotas tienen problemas de salud.

Pollo, carne, atún, verduras, avena, puré de papas y queso, son los ingredientes más utilizados para las preparaciones. “Estoy en contacto con nutricionistas que me ayudan a preparar los productos”, especificó Ivana.

Los productos se piden con 48 horas de anticipación. Foto: Gentileza

CUÁLES FUERON LOS PEDIDO MÁS INSÓLITOS Y CUÁNTO SALEN LAS TORTAS PARA MASCOTAS

Ivana asegura que, con los años, ya tiene clientes que son fijos y que la contratan en cada celebración de sus mascotas. Si bien la mayoría de los festejos suelen ser cumpleaños de perros y gatos sencillos, hay pedidos inusuales que “me dejan sorprendida”.

Las tortas son personalizadas y dependen de la mascota que celebra. Foto: Gentileza

“Tuve el cumpleaños de un perrito que se lo celebraron en un bar pet friendly de Alta Córdoba con 30 invitados. Ese fue uno de los pedidos más grandes que tuve, porque no sólo fue la torta sino que también hubo snacks para los invitados”, destacó la emprendedora.

Uno de los festejos más inusuales fue un cumpleaños con 30 mascotas invitadas, en un bar pet friendly. Foto: Gentileza

Además, aseguró que las celebraciones en los parques y plazas de Córdoba también suelen ser muy habituales, y el pedido no se acota a la torta sino que se extiende a otras opciones.

En cuanto a los precios, Ivana precisó que las tortas van desde los 2.800 pesos en adelante, dependiendo el tamaño, la decoración y la forma que el cliente requiera. A su vez, señaló que sus productos suelen entregarse con decoraciones adicionales como globos u otros detalles de cumpleaños.

Los cumpleaños que festejaron con productos de Tonquis. Foto: Gentileza

UNA PASTELERÍA EN PLENA CÓRDOBA, EL SUEÑO DE IVANA

“Tonquis fue un volantazo en mi vida, no me encontraba todo el día encerrada en mi casa y éste curso, me hizo poner manos a la obra”, recordó Ivana respecto a los orígenes del negocio. “Es mi cable a tierra. Me encanta porque amo a las mascotas”, agregó la cordobesa que realiza las preparaciones en su cocina de Valle Escondido.

Ivana es la única persona detrás de Tonquis aunque sus sueños son mucho mayores y desea poder dedicarse íntegramente a este negocio (ya que, actualmente, también tiene un trabajo matutino). En tanto, planea instalar una pastelería en plena ciudad de Córdoba.

Finalmente, celebró el nuevo paradigma social que ubica a las mascotas como integrantes de las familias. “Las mascotas son uno más. Ahora, se prioriza el cuidado, el cariño diario, y eso es hermoso”, cerró.