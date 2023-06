Talleres lo prestó a Arsenal, es figura en la Liga y este sábado lo tendrá como rival

Santiago Toloza, el Chino (20 años), es una de las revelaciones de la Liga Profesional. Talleres lo cedió a préstamo a Arsenal y este sábado lo tendrá como rival, a las 21.30 en el Kempes, por la fecha 20 del campeonato.

El hábil volante jugó 18 de los partidos para el equipo del Viaducto, y convirtió cuatro goles: Estudiantes, Godoy Cruz, Huracán y Unión. Un par, verdaderos golazos. Y por Copa Argentina, frente a Villa Mitre de Bahía Blanca. Figura en un equipo que lucha por mantener la categoría, y que también sumó a préstamo a otro jugador de Talleres, Lautaro Guzmán.

El Chinito Tolaza debutó en Talleres con el portugués Pedro Caixinha como entrenador, y fue cedido a préstamo hasta diciembre, con una opción de compra valuada en 500 mil dólares. “Siempre admiré a Leo Messi. Antes del partido con Boca vi vídeos de él para inspirarme”, aseguró, en referencia al triunfazo de Arsenal sobre el Xeneize en la fecha pasada, 1 a 0.

Santiago Toloza, otro juvenil de Talleres que llega al primer equipo. (Prensa Talleres).

“Los primeros días en que estuve en Buenos Aires se me hicieron muy difíciles. Muchas veces se me pasó por la cabeza volver y dejar todo, pero después se me pasa. Le contaba a mi mamá, pero se ponía muy mal, así que ya no le digo nada. Prefiero hablar de esas cosas con mi viejo y mi novia. Depende de cada uno seguir”, expresó en una entrevista con Olé.

QUIÉN ES BAJA POR LESIÓN EN EL PLANTEL DE TALLERES

El técnico Javier Gandolfi dio a conocer la lista de concentrados, habrá rotación frente a Arsenal con seis cambios comparando con la formación de Copa Argentina, y una modificación obligada por lesión.

Lucas Suárez, quien salió en el primer tiempo contra Chacarita por una sobrecarga muscular, quedó fuera del plantel. Será reemplazado por el juvenil Tomás Palacios, como ocurrió en la Rioja, o por un Matías Catalán que llega con lo justo en lo físico.

Talleres se impuso 2-0 a Chacarita por la Copa Argentina, en La Rioja. (Prensa Talleres)

Tampoco estarán el lateral Nicolás Pasquini y el juvenil delantero David el Rulo Romero. Y se suman a la lista de 24 futbolistas Tomás Olmos, Diego Barrrera y Gonzalo Alvez.

CÓMO FORMARÁ TALLERES ANTE ARSENAL

Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán o Tomás Palacios, Juan Gabriel Rodríguez y Juan Carlos Portillo; Rodrigo Villagra y Ulises Ortegoza; Diego Valoyes, Rodrigo Garro y Ramón Sosa; Michael Santos; los once de Talleres para este sábado en el Kempes ante Arsenal.

Rotación comparando con el triunfo en Copa Argentina, con Herrera por Alan Aguerre; Benavídez por Buffarini, Ortegoza por Alan Franco, Valoyes por Francisco Pizzini y Santos por Nahuel Bustos. Más el ingreso de Catalán o Palacios por el lesionado Suárez.