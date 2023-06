Manuel Roffo se mete en el Instituto-Belgrano: “A los clásicos hay que ganarlos y tenemos con qué”

La derrota de Instituto con River, dentro de los cálculos, dejó algunos saldos favorables para el equipo de Alta Córdoba. Por ejemplo, la sólida actuación de Manuel Roffo, a quien Diego Dabove le dio el arco en reemplazo de un referente como Jorge Carranza y que tiene por delante el clásico con Belgrano.

“Contra River fue un partido donde me tocó tener un poco más de trabajo que el habitual, me fui enojado por el resultado”, señaló el arquero en Tercer Tiempo, por Radio Pulxo. “Contra Racing fuimos superiores y merecíamos ganar pero no se nos dió. Y contra River, si no lo expulsaban a (Leonardo) Mosevich, quizá el partido era otro”, observó.

Ahora se enfoca al 100 por ciento en el cruce con Belgrano, el domingo 2 de julio a las 19.30 en el Kempes y con público de los dos. “El clásico es muy importante, vamos a tener un marco espectacular. A los clásicos hay que ganarlos y tenemos con qué, estamos demostrando personalidad”, resaltó.

Roffo pudo mantener su arco en cero en su primer partido como titular (Foto: Javier Ferreyra).

Y será además un duelo aparte con el goleador Pablo Vegetti, el arma letal de Belgrano. “Está pasando por un muy buen momento. Yo como arquero le presto atención a todos por igual, porque el peligro puede venir de cualquier lado. Vegetti no es el único que puede generar una situación de gol”.

CÓMO ESTÁ LA RELACIÓN CON CARRANZA POR EL ARCO DE INSTITUTO

Con Roffo titular y el Loco Carranza en el banco desde que volvió de las dos fechas de suspensión, quedó en manifiesto lo duro que es la competencia en el arco de Instituto. “No pude hablar mucho después del partido con River, de hecho (Emanuel) Bilbao no viajó, así que lo vi poco, pero nos apoyamos entre todos”, aseguró Roffo.

Manuel Roffo es el segundo refuerzo de Instituto para la temporada 2023. (Gentileza César Luis Merlo).

“Los cuatro arqueros entrenamos todos los días para ser titulares. Todos tiramos para el mismo lado, somos un grupo muy unido. Tenemos un objetivo que es grupal”, subrayó.

Y completó: “Estoy muy cómodo en Instituto, sería hermoso quedarme muchos años acá. La gente alienta mucho y eso me gusta”.