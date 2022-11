Gonzalo Cumplido habló del Toyota Corolla: “Me voy a arrepentir de por vida de haberme dejado convencer”

El juicio por el crimen de Valentino Blas Correas tuvo revelaciones pertinentes de la cúpula de diferentes autoridades de la provincia de Córdoba El excomisario, Gonzalo Cumplido reveló en su declaración que aceptó un Toyota Corolla y este lunes aseguró: “Me voy a arrepentir de por vida de haberme dejado convencer”.

El rodado de color negro llegó a las manos de Cumplido en el año 2020 y explicó a Cadena 3 por qué se lo dieron: “Supuestamente, me correspondía por un nuevo cargo que iba a ocupar como coordinador entre la Jefatura de Policía y el Ministerio de Seguridad”.

Gonzalo Cumplido declaró como testigo. Foto: Ramiro Pereyra

Al ser consultado por cómo llegó el rodado a su domicilio, contó que fue entregado personalmente a su domicilio por el chofer del exministro de Seguridad, Alfonso Mosquera. En tanto, se lo brindaron con las llaves, papeles correspondientes y tramitación realizada por el subsecretario de Coordinación y Planificación Estratégica, Lucas Mezzano.

De quién es el Toyota Corolla entregado a Gonzalo Cumplido

Cumplido confesó tener el Corolla, pero admitió que no lo usa desde noviembre del año 2020.“Según la tarjeta verde es de un tal señor Valverde, a quien no he visto en mi vida. y que es un empleado del Ministerio de Seguridad”, expresó.

Lucas Mezzano, exfuncionario del Ministerio de Seguridad de Córdoba. Foto: Ramiro Pereyra

Según palabras del exintegrante de las fuerzas, él tenía que presentar los tickets de nafta al ministerio, el seguro sería pagado por el señor Valverde y lo podía usar libremente.

El intento de devolución del vehículo

“Mezzano me mandó un audio donde decía que tenía que coordinar con una persona para devolver el auto. Me comuniqué y le dije que yo no lo entregaba hasta que me lo pidieran por escrito”, detalló el profesional. Esto lo hizo para tener la certeza de que ese vehículo fue entregado oficialmente.