La emotiva promesa de Soledad Laciar a cuatro años del crimen contra Blas Correas

La madrugada del 6 de agosto de 2020 marcó un antes y un después en la sociedad y la Policía de Córdoba. Este martes, se cumplen cuatro años del crimen contra Valentino Blas Correas y Soledad Laciar, su madre, compartió un emotivo mensaje, donde incluyó una promesa.

SOLEDAD LACIAR RECORDÓ A BLAS CORREAS

“Parece y se siente como si hubiera sido ayer”, escribió en primera instancia la mujer que se calzó la camiseta para luchar contra la violencia institucional. Pero a lo largo de este tiempo el dolor sigue siendo difícil de asimilar.

Blas Correas, el adolescente de 17 años que murió tras ser baleado por dos cabos primeros en la ciudad de Córdoba. Foto: Gentileza

“Todavía por momentos entro en tu habitación esperando encontrarte. Pero ya pasaron 4 años, y sigue doliendo como el primer día”, reveló la mujer que preparó un video con imágenes del adolescente ultimado.

LA PROMESA DE SOLEDAD LACIAR A VALENTINO BLAS CORRAS

Sin embargo, el dolor y la memora también son el motor en la lucha de Soledad. ”Pero como te prometí, hasta el último día de mi vida voy a seguir buscando la justicia completa. Ahora comienza la tarea más complicada. Demostrar la responsabilidad política detrás de tu asesinato”.

Soledad Laciar, madre de Valentino Blas Correas. Foto: José Hernandez

“Ojalá la Justicia tenga la misma necesidad que nosotros tenemos de encontrar a cada uno de los responsables”, anheló Laciar, quien ademas aseguró que el paso de Blas en la vida “no fue en vano”.

Por último, lamentó el poco tiempo que compartió con uno de sus hijos. “Hubiese querido disfrutarte más. Que vieras a tus hermanas crecer. Hubiese querido tantas cosas que no me permitieron. Te extraño mucho. Te amo infinito”, concluyó.

EL MENSAJE COMPLETO DE SOLEDAD LACIAR PARA BLAS CORREAS

“Parece y se siente como si hubiera sido ayer. Todavía por momentos entro en tu habitación esperando encontrarte. Pero ya pasaron 4 años, y sigue doliendo como el primer día. Pero como te prometí, hasta el último día de mi vida voy a seguir buscando la justicia completa. Ahora comienza la tarea más complicada. Demostrar la responsabilidad política detrás de tu asesinato. Ojalá la Justicia tenga la misma necesidad que nosotros tenemos de encontrar a cada uno de los responsables. Vos descansa en paz Blasito. Tu paso por esta vida no fue en vano. Hubiese querido disfrutarte más. Que vieras a tus hermanas crecer. Hubiese querido tantas cosas que no me permitieron. Te extraño mucho. Te amo infinito”.