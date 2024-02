El reclamo de la madre de Blas Correas a Belgrano: “La pirotecnia entró, yo con entradas no”

En el Belgrano-Talleres que se disputó en Alberdi se vivieron emociones fuertes. También para Soledad Laciar, madre de Blas Correas, quien tenía pensado rendir un homenaje a su hijo en el clásico cordobés, y expresó su enojó en redes sociales.

Soledad Laciar, madre de Valentino Blas Correas, en el programa Voz y Voto. (José Gabriel Hernández / La Voz) Foto: José Hernandez

“La pirotecnia entró. Yo con entradas no. Raro no? Aclaro. iba con dos 2 entradas y mis dos nenas. Jamas tuve inconvenientes”, publicó en su cuenta en la red X. Y agregó: Hoy que iba con la remera de Justicia por Blas me negaron el ingreso. Me trataron de mentirosa. Hay límites. Hoy el club lo pasó conmigo”.

Incidentes y pirotecnia en el cierre del Belgrano - Talleres por la Copa de la Liga Profesional. (La Voz)

En respuesta a comentarios a su publicación, Soledad Laciar añadió: ”Ya no espero nada de nadi. Honestamente. Siempre fui agradecida porque al no poder renovar me permitieron volver a la cancha sin ubicación. Nunca tuve problemas. Siempre fui agradecida. Lo de hoy... una pesadilla. El lunes dejo de ser socia de Belgrano”.

EL DESBORDE CON FUEGOS ARTIFICIALES AL FINAL DEL CLÁSICO

Minutos antes de que terminara el encuentro entre Talleres y Belgrano, hubo un enorme despliegue de pirotecnia en las tribunas del Gigante de Alberdi. Con el uso de bengalas, que no están permitidas en los estadios. Primero fue en una de las populares, luego se extendió a la otra y finalmente a un sector de la tribuna Cuellar.

Lo de la hinchada de Belgrano es una cosa de locos 🤯#LPFxTNTSports pic.twitter.com/m2DFzgQOt9 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 25, 2024

Parte de los fuegos artificiales cayeron al campo de juego, y por el mucho humo el árbitro Fernando Rapallini se vio obligado a frenar el partido. La situación se extendió por más de cinco minutos. Una ves terminado y con el humo algo disipado, era momento de quitar algunos proyectiles que estaban principalmente en el área de Guido Herrera.