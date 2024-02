La respuesta de Belgrano por el enojo de Soledad Laciar al no poder entrar al clásico con Talleres

En un Belgrano-Talleres que tuvo de todo, sorprendió el reclamo de Soledad Laciar, madre de Blas Correas, quien manifestó en las redes sociales su enojo porque no le permitieron el ingreso al Gigante de Alberdi para presenciar el clásico. Y la dirigencia Celeste dio una respuesta.

Según explicaron desde el club de Alberdi, Soledad Laciar intentó acceder a la tribuna Cuellar Baja con tres entradas de protocolo acompañada por otras cuatro personas: Ramiro Saravia, su esposo, una joven de 19 años y sus dos hijas, de 3 y 2 años de edad.

Soledad Laciar, madre de Correas, durante el juicio por jurado. Foto: Gentileza / Mario Sar

“Sole no es socia pero la dirigencia siempre le entrega tres entradas protocolos en distintas ubicaciones para que vaya con su familia”, detallaron desde la dirigencia a La Voz. Y agregaron: “En el segundo control le pidieron los cuatro protocolos, que no tenía. Siempre la intención fue solucionar el ingreso. Y terminarno ingresando”.

QUÉ PASÓ CON SOLEDAD LACIAR EN EL INGRESO AL ESTADIO DE BELGRANO

Soledad Laciar reflejó en sus redes sociales que se sintió mal por lo que le tocó vivir. Pero desde el club aclararon que le ofrecieron ubicarla tanto en Cuellar Baja como en un palco, le dieron agua y ella decidió irse a su casa. Su marido, Ramiro Saravia, se quedó viendo el partido.

Soledad Laciar, madre de Valentino Blas Correas, en el programa Voz y Voto. (José Gabriel Hernández / La Voz) Foto: José Hernandez

“Tuvo el ingreso, tuvo la atención del club y de la dirigencia, estuvo en los palcos, estuvo en la cancha y decidió volverse”, aseguraron desde la dirigencia. En esa línea sostuvieron que “si Sole nos pide dos protocolos más se le otorgan esos protocolos extra”.

“El club estuvo a disposición en todo momento y lo va a seguir estando para todo lo que tenga correlación con ella”, completaron en la palabra oficial.

CUÁL FUE EL RECLAMO DE LA MADRE DE BLAS CORREAS

Soledad, mamá de Blas Correas, socio eterno del Club Atlético Belgrano, apuntó contra los directivos de la entidad de Alberdi tras el clásico con Talleres, que finalizó con empate 2 a 2 en el Gigante.

Soledad Laciar denunció que no la dejaron entrar a la cancha (captura de X)

“La pirotecnia entró. . Yo con entradas no. Raro no?. Aclaro. Iba con 2 entradas y mis 2 nenas. Jamás tuve inconvenientes. Hoy que iba con la remera de “Justicia por Blas” me negaron el ingreso. Me trataron de mentirosa. Hay límites. Hoy el club lo pasó conmigo”, aseguró en su cuenta personal de X (antes Twitter). Y añadió que dejará de ser socia del club.