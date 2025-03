Soledad Laciar apuntó contra la Policía por la muerte en una estación de servicio

Un nuevo episodio de violencia policial sacude Córdoba tras la muerte de Guillermo Bustamante en una confusa situación ocurrida en una estación de servicio de barrio Villa Páez. El hecho, que derivó en la detención de cinco policías, generó una fuerte reacción en Soledad Laciar, la madre de Blas Correas, el joven asesinado por gatillo fácil en agosto de 2020.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la mujer manifestó su dolor e indignación ante este nuevo caso de presunto abuso policial.

SOLEDAD LACIAR APUNTÓ A LA POLICÍA DE CÓRDOBA

“Casi 5 años de lucha para no saber de otro caso de abuso policial. Y hoy, nuevamente, efectivos de la fuerza detenidos, imputados por homicidio”, escribió la madre de Blas Correas. En la misma línea, agregó: “Con la absurda nostalgia de saber que Blas murió en vano. Que a ustedes no les importó nada”.

En su mensaje, Soledad también hizo un pedido directo al Poder Ejecutivo y a la Justicia. “Solo un pedido especial, al Poder Ejecutivo: esta familia merece saber la verdad y solo deseo que no encuentren las trabas y los silencios que recibí yo”. Asimismo, añadió: “Esta familia necesita la contención que me negaron. Esta familia merece transitar el duelo de la manera más digna. Y un pedido a la Justicia. Toda la verdad merecen. No como Blas, con una justicia a medias”.