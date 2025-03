“El playero está dando falso testimonio”: habló la esposa del hombre que murió en una estación en Córdoba

A la espera de los resultados de la autopsia de Guillermo Bustamante, el conductor que falleció en una estación de servicio en Córdoba, su esposa, Agustina, apuntó contra la Policía de Córdoba y también señaló al playero que atendió a su marido.

“EL PLAYERO ESTÁ DANDO FALSO TESTIMONIO”: HABLÓ LA MUJER DEL CONDUCTOR

Agustina aseguró que su marido falleció en manos de la Policía. “Me lo mataron en mi cara. No voy a parar hasta que estén todos presos. Voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que paguen. Está todo grabado en las cámaras”, dijo a El Doce.

“Lo metieron al patrullero entre cuatro o cinco policías, mientras él le gritaba que se sentía mal, que lo dejaran y yo les decía que me lo iban a matar, pero no hacían caso”, continuó. En la misma línea, aseguró a Cadena 3: “No me llevo de los cuentos ni me interesa lo que diga la Policía ni el playero, que está dando falso testimonio”

Asimismo, adelantó que este martes se podría realizar una marcha en la estación donde ocurrió el trágico hecho. “Si no me llegan a entregar hoy el cuerpo, se va a hacer la marcha a las cinco de la tarde”, sentenció.