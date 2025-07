Se conoció el video que muestra el choque entre un auto y una camioneta en Córdoba

Un auto Audi y una camioneta Volskgawen Amarok chocaron durante la madrugada de este jueves 3 de julio en la ciudad de Córdoba. El conductor de la camioneta involucrada en el siniestro vial denunció que el rodado de menor tamaño circuló en contramano, pero el video que muestra la mecánica del suceso demuestra lo contrario.

Un auto y una camioneta chocaron en Córdoba

El suceso se produjo minutos antes de las 6 en la avenida recta Martinolli y Carlos F. Gauss, barrio Villa Belgrano. Por fortuna, la Policía no informó de personas lesionadas ni heridas.

La colisión ocurrió en barrio Villa Belgrano de la ciudad de Córdoba. (Ramiro Pereyra / La Voz)

Inmediatamente, el conductor de la Amarok habló con diferentes medios de comunicación. En sus entrevistas, aseveró que el auto transitó en sentido contrario y sus ocupantes se bajaron, rieron y escaparon sin ser identificados tras el choque.

El video que muestra el choque entre un auto y una camioneta en Córdoba

Horas posteriores al choque que repercutió en el tránsito, las autoridades compartieron las imágenes que captó un domo del 911 ubicado en la zona. En base a esta prueba, la camioneta finalmente circuló en contramano por Gauss y Mariotte antes de impactar.

Denunciaron un encubrimiento policial en un choque en Córdoba

Según el testimonio del sujeto que dirigía la Amarok, los otros involucrados les rieron en la cara. “Se nota que a ellos no les cuesta nada… y lo hacían frente a la Policía”, expresó, en diálogo con El Doce. Además, denunció un incorrecto accionar de las autoridades de color azul.

“La Policía lo está tapando porque sabe cómo fue todo y dejó ir a los ocupantes del Audi. No lo detuvieron al conductor. El estado que tenían era obvio que estaban alcoholizados o drogados, no hay forma de no darse cuenta”, contextualizó.

Por su parte, las fuerzas no confirmaron ni negaron si identificaron al conductor del auto. Se investiga el hecho y personal trabaja en la zona por un corte de tránsito. Aún no hay personas aprehendidas por el caso.