María Rosa Fugazot reveló cuál fue el último pedido de su hijo, René Bertrand, antes de morir: “Él amaba Córdoba”

La noticia de la muerte de René Bertrand sacudió al mundo del espectáculo este jueves 26 de junio. El actor, que falleció a los 53 años, padecía una dura enfermedad. Según trascendió horas más tarde, estaba bajo tratamiento médico desde hacía meses. Su mamá, María Rosa Fugazot, reveló cuál fue el último pedido de su hijo y conmovió a todos.

En medio del dolor inmenso por la muerte de su hijo, María Rosa Fugazot rompió el silencio y habló con algunos periodistas, que se contactaron para expresar sus condolencias y buscar algunas respuestas a su fallecimiento. La madre del actor dio su testimonio en este momento tan difícil y contó algunos detalles del pedido especial que le hizo su hijo.

La actriz se mostró muy agradecida por el apoyo que recibió luego de que trascendiera la triste noticia. María Rosa Fugazot recordó a su hijo con profundo cariño, y dio a conocer cuál era el último deseo de René.

El último deseo de René Bertrand antes de morir

La actriz contó cuál era la postura de René ante la muerte y cómo se había imaginado que lo recordarían una vez que partiera de este plano. “Él amaba Córdoba y amaba Carlos Paz. Él quería que echaran un poco de cenizas allá, un poco en la cancha de Racing y otro poco en Actores”, dijo María Rosa.

“¿Cómo son las cosas no? Cuando hablábamos en joda, siempre decía eso: un puñadito de mis cenizas en cada lado”, confesó de manera irónica, aún procesando la temprana partida de su hijo.

Hasta el momento no trascendieron detalles precisos sobre lo que sucederá con los restos del actor. Lo único que sabe es que, luego del velatorio, el cuerpo será trasladado al cementerio de la Chacarita para su responso.

De qué murió René Bertrand

El periodista de espectáculos, Pablo Layus, fue quien reveló cuál fue el motivo de la muerte de René Bertrand y contó algunos detalles. “Este verano estuvo trabajando en Villa Carlos Paz, ciudad que él amaba. Empezó con algunos dolores y se vino a Buenos Aires para hacerse algunos estudios. Al principio, no le detectaron nada pero los dolores continuaron”, explicó.

Sin embargo, el actor no se quedó conforme y decidió continuar buscando la causa de su padecimiento. Según reveló Layus, un conocido le recomendó un médico del Instituto Fleni. “Ahí profundizaron los controles y le detectaron un cáncer. En realidad, no se originó en los huesos sino en otro lado pero cuando lo detectaron había hecho metástasis”, reveló el periodista.

Además, también contó que el actor inició un tratamiento de quimioterapia pero lamentablemente, no pudo completarlo. “Se hizo dos, muy fuertes y se debilitó mucho. Incluso se había ido a vivir con su mamá porque tenía hijos chiquitos y necesitaba descansar bastante. Esta mañana hablé con Belén, su esposa, que me contó que cuando recibió el llamado no imaginó la noticia”, concluyó.