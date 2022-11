Caso Blas Correas: qué le dijo Soledad Laciar a Alfonso Mosquera tras su declaración

La declaración como testigo de Alfonso Mosquera en el marco del juicio que investiga el crimen de Valentino Blas Correas era una de las más esperadas. En su extensa presentación, el exministro de Seguridad concluyó con una sentida disculpa para la familia de la víctima.

“Le agradezco el pedido de disculpas porque me voy a ir de acá con una mochila menos, que es saber que sienta responsabilidad por lo que pasó, que para mí es muy importante porque, como le dije aquel 6 de agosto que nos encontramos, cuando uno admite que hay una responsabilidad, sirve para cambiar”, expresó la madre del adolescente Soledad Laciar tras las palabras de Mosquera.

Juicio por el crimen de Blas Correas. Declara el exministro Alfonso Mosquera. Foto Ramiro Pereyra

“Así que se las agradezco (a las disculpas). Para mí, es muy valioso que usted esté acá hoy pidiendo disculpas, unas disculpas que jamás me las pidieron desde el Gobierno (provincial)”, prosiguió la mujer. “Yo, desde el día uno creo que había una responsabilidad desde la política, por acción u omisión. Tengo muy en claro que usted no disparó, que usted esa noche no mandó a plantar ninguna arma. Pero pienso que hubo políticas públicas en cuanto a seguridad que fallaron, que hacen que yo hoy vaya a visitar a mi hijo a un cementerio”, aseveró.

Juicio por el crimen de Blas Correas. Declara el exministro Alfonso Mosquera.

“Entonces, le agradezco en nombre mío, en nombre de mi hijo y en nombre de Blas (padre), de toda mi familia, porque creo que asumir la responsabilidad es el primer paso de esta lucha que nosotros venimos llevando para que no haya ningún Blas más en un cementerio por esta causa”, concluyó Laciar.