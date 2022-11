Mosquera declara en el caso Blas Correas: cómo se enteró de la tragedia y la reacción de Schiaretti

Alfonso Mosquera declara este jueves en el marco de la causa que investiga el crimen de Valentino Blas Correas en la madrugada del 6 de agosto de 2020. El por entonces ministro de Seguridad de la Provincia, definió lo acontecido como “la página más oscura en la historia de la Policía de Córdoba”.

Un Mosquera pensativo y concentrado fue divisado por el centro de la ciudad de Córdoba previo a su llegada a Tribunales II. Ya frente al jurado de la Cámara 8ª del Crimen, inició su alocución y definió lo acontecido como un caso de “violencia institucional y violatorio de los derechos humanos”.

Alfonso Mosquera en la esquina de Independencia y Derqui. Foto: Lucas Sismondo

Luego, detalló qué y cómo sucedió para él aquella noche del 5 de agosto a partir del llamado del jefe de Policía, Gustavo Vélez. Sobre esa conversación, reveló que pidió “hacer de la Policía una caja de cristal y asegurar la investigación”.

Juicio por el crimen de Blas Correas. Declara el exministro Alfonso Mosquera.

En primera instancia, Vélez le comentó que en Corrientes y Maipú se encontraba un vehículo Fiat blanco con un menor herido de arma de fuego en el interior del mismo. Posteriormente, recibió un mensaje que detallaba que la víctima era el nieto del exfutbolista de Belgrano, Miguel Laciar.

Los disparos al Fiat Argo en el que viajaba Blas Correas

Sobre los disparos al Fiat Argo donde se trasladaba Blas Correas y sus amigos, sentenció: “Si no había intercambio de disparos de armas de fuego, si no había sido utilizado el auto como arma impropia, no había motivo para abrir fuego”.

Final. Chacabuco y Corrientes, donde los policías terminaron por interceptar el Fiat Argo. (Gentileza Elías Gudiño).

La reacción del gobernador Juan Schiaretti tras el crimen de Blas

Más adelante, Mosquera relató que se comunicó con el gobernador Juan Schiaretti y reveló que en 30 años, nunca lo vio “tan apesadumbrado e indignado por lo acontecido”. Luego del diálogo, recibió tres directivas: tomar contacto con los familiares de Blas, ponerse a disposición del fiscal e ir a fondo en la investigación.

El arma plantada por la Policía de Córdoba

Sobre el arma plantada por la Policía para incriminar a Blas y compañía, el actual legislador aseveró que tomó conocimiento “por la versión a través de la prensa” y luego se validó “por la manifestación del personal policial”. “Desde la Policía, nunca se me informó que el arma había sido implantada”, aseguró.