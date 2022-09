“Dios perdone a Mosquera por todo el daño que ha hecho”, enfatizó el exfuncionario Gonzalo Cumplido

Tras una jornada reveladora en el marco del juicio por el asesinato de Blas Correas en Córdoba, el excomisario mayor Gonzalo Cumplido volvió a hablar y apuntó contra el exministro de Seguridad Alfonso Mosquera. En una nueva aparición pública, aseguró que el ahora legislador es una “vil persona”.

“Dios perdone a Mosquera por todo el daño que ha hecho. La verdad que a mi me arruinó la vida y me terminó demostrando que es una vil persona”, indicó el policía retirado, que en la madrugada que mataron al adolescente de 17 años era subdirector general de Seguridad de Capital Sur. “Si él tuvo participación directa o indirecta en la muerte de Blas se dilucidará en el juicio”, señaló.

En este sentido, Cumplido aclaró que no es “quien para juzgar su desempeño (de Mosquera) en el Ministerio” y que “él tenía un superior que era el Gobernador. “Hablo del trato que tuvo para conmigo. Cuando él arribó a la función, yo le cumplí en todo y se lució mucho con mi gestión. Me dijo que era un amigo y a los amigos no se les hace lo que él me hizo”, dijo en diálogo con Arriba Córdoba.

En cuanto a lo que aconteció esa fatídica madrugada del 6 de agosto de 2020, el excomisario reiteró que él no tuvo participación en el hecho y que desde el primer momento dijo “que estábamos en la presencia de un procedimiento irregular”. “Yo soy víctima de este sistema. Hubo un complot político, policial y judicial. Tengo cómo demostrarlo cuando me convoquen al juicio”, aseveró.

Sobre el juicio por el asesinato de Blas Correas

Al ser consultado sobre el proceso judicial que está en marcha en el que se intenta dilucidar quienes son los culpables por la muerte de Blas, Cumplido consideró que “el juicio es algo inédito”. “Allí se dirá quienes son inocentes y quienes no”, sostuvo para no dar estimaciones. Sin embargo, agregó: “Yo entiendo que los comisarios inspectores Soria y Galleguillo nunca quisieron encubrir el hecho”.

“No me voy a suicidar”, sentenció Cumplido

Por último, el expolicía negó temer por represalias. “No tengo miedo y yo no me voy a suicidar”, advirtió enfáticamente. “Si mi testimonio sirve para que el caso de Blas se esclarezca, estoy a disposición de la Justicia”, concluyó.