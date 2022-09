Caso Blas Correas: Soledad Laciar declaró en el cuarto día del juicio, con frases estremecedoras

El juicio por el crimen de Valentino Blas Correas se encuentra en uno de los momentos más importantes y esperados. La madre de Blas Correas, Soledad Laciar, declaró en el cierre del cuarto día, tras la palabra de los policías imputados, con los que estuvo por primera vez cara a cara.

La mujer se sentó y comenzó a hablar a las 15.35 acerca de qué pasó cuando llegó al lugar de la escena del crimen: “Nadie me decía nada”. Como si fuera poco, estuvo varias horas esperando novedades de su hijo en la fatídica noche del 6 de agosto de 2020.

Soledad Laciar frente a frente con los acusados. (La Voz/ José Hernández) Foto: José Hernández

Entre lágrimas, la mujer revivió cómo fue la madrugada del 6 de agosto de 2020 cuando se enteró que Blas había sido asesinado en manos efectivos policiales. “Murió solo como un perro”, afirmó después de mirar a los ojos a los imputados.

“Sabía que algo malo había pasado”, aseguró para agregar que al llegar a la esquina del centro “fue frenada por cuatro o cinco policías”. De lejos, se dio cuenta que el auto blanco era del amigo de su hijo. “Vi un cuerpo tapado y mi corazón me dijo que ese era Blas”, continuó.

En ese momento empezó a los gritos, en medio de la conmoción y la confusión. Laciar jamás supo qué había ocurrido: “Me dijeron que las explicaciones me las iban a dar en Jefatura”.

Una y otra vez aseguró en el juicio que pensó que a su hijo “le habían robado”. Ante la falta de respuestas, se dirigió inmediatamente a la Jefatura de Policía: “Era un lugar vacío, subía y bajaba las escaleras. Entré a una oficina y había una chica de rulos”.

Cuando llegó su esposo, le dijo al oído “lo mataron a Blas”. “Yo seguía pensando que le habían robado. Adentro mío decía ‘este pendejo se quiso resistir”

La noche trágica

Soledad Laciar tambén recordó que “a los pocos minutos regresé a Corrientes y Chacabuco. Había por lo menos 30 policías y los otros padres me abrazaban”. Al repasar la escena, se quebró y comenzó a llorar en la sala de audiencia.

Manifestó que recién ahí empezó a caer de lo que realmente había pasado: “No podía creerlo, no me entraba en la cabeza, si la Policía me tiene que cuidar, cómo puede ser la Policía”.

La mamá de Blas no obtuvo respuestas ni explicaciones en ningún momento de aquella madrugada fatídica de agosto de 2020. “A los dos días me lo devolvieron muerto en un cajón. Y hoy, a la distancia, tengo la convicción de que esos tantísimos policías son cómplices”, lamentó.

Laciar descargó que los policías tuvieron “desprecio por la vida, por una madre”. Según su declaración, el 11 de agosto, cinco días después del crimen, recibió un mensaje de texto de Liliana Zárate Belletti, quien horas después la visitó en su casa.

“Fue la única que se acercó a pedir disculpas en nombre de la institución. Me lo habían matado y tenía que salir yo a dar explicaciones”, cerró la mamá del adolescente asesinado.+

Laciar declaró sentada ante el jurado popular y al frente de los acusados y los observó cuando se dio vuelta. Se quejó porque fue a la esquina de Corrientes y Chacabuco, vio el auto, el cuerpo tapado y nadie le brindaba información. Luego, explicó que la situación se repitió en la Jefatura de Policía.

Cerca de las 17, Laciar terminó de declarar y no quiso seguir hablando por pedido del juez. La misma se retomará el martes próximo a las 16.

La palabra del abogado de la familia Blas Correas

Finalizada la jornada, el letrado Alejandro Pérez Moreno afirmó que “ella (Laciar) necesitaba hablar después de dos años de sufrimiento”. Además, se refirió a las declaraciones de este viernes dadas por los subcomisarios imputados.