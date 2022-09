“El video es contundente, esas dos bestias tiraron a matar”, dijo la madre de Blas Correas

En las últimas horas trascendió un video en el que se ve el momento justo en el que los policías Lucas Damián Gómez y Javier Catriel Alarcón dispararon contra el auto en el que viajaba Blas Correas y lo mataron. Tras ver las imágenes, la madre del adolescente asesinado salió a expresar su dolor.

“Lo primero que hice al ver el video fue llorar, porque lo que se me vino a la cabeza es que ahí adentro estaba mi hijo divirtiéndose”, señaló Soledad Laciar. Y agregó: “Lo vi como 20 veces porque uno por ahí trata de encontrar la razón”.

En este sentido, la mamá Blas consideró que las imágenes son “contundentes”. “No hay nada que pueda hacer dudar que esas dos bestias tiraron a matar. No había ningún riesgo con el auto”, enfatizó.

“Mi hijo mayor ya había visto el video y me había dicho ‘ma, los chicos no hicieron nada‘ entre lágrimas porque hasta ahora hay cuestionamientos de por qué no frenó. Yo le dije, ‘desde el primer día sé que no hicieron nada porque yo los crié’”, reveló la mujer en diálogo con Noticiero Doce. Y lamentó que todavía hay una “parte de la sociedad cada vez más chiquita que sigue dudando de Juan Cruz (quien manejaba el vehículo Fiat Argo)”.

En este sentido, confesó que dialogó incontables veces con el joven para convencerlo de que él “no hizo nada mal”, porque “mientras él corría buscando ayuda para Blas, la Policía plantaba un arma para incriminarlos”.