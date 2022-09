Continúa el juicio a 13 policías de Córdoba por el asesinato de Blas Correas

Este viernes se llevará a cabo la segunda jornada del histórico juicio por el asesinato de Blas Correas, el adolescente ultimado el 6 de agosto de 2020 por un disparo policial. En esta jornada, continuarán los alegatos iniciales de las defensas de los 13 uniformados que se encuentran en el banquillo de los acusados con diferentes imputaciones.

“Nunca vamos a estar tranquilos porque no estamos acostumbrados a vivir en este ámbito en el que se juzga la muerte de nuestro hijo. Pero es lo que nos toca vivir y lo vamos a enfrentar con muchas fuerzas”, señaló el padre del chico baleado en aquella fatídica madrugada. Por su parte, la madre contó cómo fue el primer día de las audiencias que comenzaron el miércoles.

“Si bien ya sabía que esto iba a pasar, por momentos me tuve que levantar durante la sesión del miércoles. Es duro escuchar lo que dicen, porque parece que nadie hizo nada”, señaló Soledad Laciar en tono irónico. “Por ahí, me veo acá parada y digo: ‘Dios mío, ¿por qué me mandaste a estar parada acá?‘”, agregó.

“Ellos están para eso, para intentar demostrar lo indemostrable”, sentenció sobre el accionar de los abogados defensores de los acusados.