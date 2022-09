“No me olvido del último abrazo que le di”, contó un amigo de Blas al recordar la noche en la que lo mataron

El inicio del juicio por el asesinato de Blas Correas provocó que familiares y allegados del adolescente ultimado por la Policía de Córdoba revivan esa madrugada fatídica del 6 de agosto de 2020. A las voces de la madre, el padre y el hermano, este viernes se sumó la de Cristobal Bocco, uno de sus mejores amigos.

El joven, que fue compañero de Blas en el Colegio San José, reconoció que ese jueves “fue un día muy duro”. “Yo había vuelto de mi primer trabajo, había cenado y ya estaba por acostarme cuando me llamó Blas para que vaya a juntarme con él y los otros chicos. Yo no quería ir porque al otro día tenía que volver a trabajar pero bueno, accedí”, recordó de la noche anterior.

“Creo que todo pasa por algo: tuve la suerte de estar con él en los últimos minutos de su vida así que no me arrepiento de nada”, valoró sobre la decisión de haber ido al encuentro. Y siguió contando detalles de los momentos previos al hecho. “Estábamos todos felices, nos juntamos simplemente a jugar a la play y todo terminó en otra cosa”, aseguró “Kito”.

Momentos después, cuando la balacera acababa de ocurrir, confesó: “Me dijo ‘Kito, me dispararon’ entre sonrisas, porque creía que era algo tranquilo”. “Después se quedó sin fuerza y no dijo ni una palabra más. Me acuerdo de ver su sufrimiento y el orificio de bala que tenía en la espalda, el cual tenía el tamaño de una pelota de tenis. También recuerdo el último abrazo que le di antes de bajarme del auto, de eso no me olvido más”, señaló el joven en diálogo con Noticiero Doce.

Los amigos de Blas también podrían haber muerto

Al ser consultado sobre el tiroteo, Cristobal se mostró consciente de que ellos también podrían haber sido baleados. “Cuando pasamos el control, me doy vuelta y veo a dos policías con el arma arriba así que lo primero que hice fue gritar que nos agachemos. Ni bien me agacho, siento como que algo me peina. Al principio no me di cuenta, pero cuando fui a declarar a la Jefatura me revisé el buzo y tenía dos huecos del tamaño de una bala”, relató. Y aseveró: “Tuve suerte o un ángel que me ayudó, no sé”.

Cristobal es hincha de Talleres pero va a ver Belgrano solo por Blas

En medio de los recuerdos que volvieron a pasar por su mente, Cristobal reveló que a pesar de ser hincha de Talleres, va a la cancha de Belgrano solo por Blas. “Tuve la suerte de llevarlo a la cancha de Talleres y ahora voy yo de vez en cuando a la de Belgrano para pagarle con la misma moneda. Este año fui cuatro veces por él, sino no iría ni loco”, enfatizó.