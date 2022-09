Soledad Laciar, previo al juicio por Blas Correa: “Es la oportunidad para confiar en la Justicia”

El próximo miércoles inicia el juicio por el crimen de Blas Correa, un proceso que marcará un antes y un después en la sociedad y justicia de Córdoba. En este marco, la madre de la víctima, Soledad Laciar aseguró: “Empieza la gran oportunidad para confiar en el poder de la justicia”.

En diálogo con Radio Mitre, Laciar habló con Jorge Martínez sobre su vida luego del fatídico hecho ocurrido hace poco más de dos años. “A juicio llegan 13 policías pero la picota está en la cúpula del gobierno y la policía”, aseveró.

“No se lo deseo ni a Gómez ni Alarcón”, expresó sobre lo que le tocó vivir luego de la muerte de su hijo. Cabe recordar que, Lucas Gómez y Javier Alarcón son dos de los principales acusados. “Creo que mi hijo nos ilumina para saber que estamos haciendo las cosas con paz y buena leche”, expresó.

Soledad Laciar, la mamá de Blas Correas, en el recibimiento de Belgrano. (Ramiro Pereyra / La Voz) Foto: Ramiro Pereyra

EL ENCUENTRO CON JUAN SCHIARETTI

“El gobernador no me pidió disculpas, sólo las condolencias”, dijo Laciar sobre la reunión que mantuvo con el gobernador Juan Schiaretti varios meses después del crimen.

“Pensé que me había escuchado, pero me di cuenta que no porque todo sigue igual”, lamentó. En sintonía, hizo referencia al crimen ocurrido en Paso Viejo: “Cuando pasó lo de Joaquín Paredes fue volver el tiempo atrás y decir ‘empecemos Juan’”.

UN CASUAL ENCUENTRO CON ALFONSO MOSQUERA

Soledad Laciar contextualizó un encuentro que tuvo con el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, en un shopping de la ciudad el pasado 6 de agosto: “Me lo crucé mientras él compraba un regalo para un sobrino”.

“Le dije que era un caradura y me salió de adentro: ‘macho hacé algo porque hay gente que se sigue muriendo’”, le dijo Laciar. Incluso, apuntó que cree que el Ministro de Seguridad “buscaba que lo insultáramos”.

Alfonso Mosquera, ministro de Seguridad de la Provincia. (La Voz)

“Él me respondió que cómo podía decirle eso después de todo lo que hicieron por mí. Lo único, fue que mataron a mi hijo”, expresó.

LA LUCHA POR BLAS CORREA

“El tenor de las condenas no va a ser para mí, va a ser para los que están. Esa es mi lucha como mamá, para que no vuelva a pasar”, reclamó la madre del joven que fue ultimado por efectivos de la Policía de Córdoba.

El hermano de Blas, Juan, también estuvo en el programa e invitó a “todo aquel que quiera pedir un cambio” a los Tribunales 2 este miércoles 7 de septiembre a las 9. Aseguró que “La cara es Blas, pero la lucha y justicia es por todos”.