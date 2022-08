“En estos dos años creo que me he convertido en mejor persona. La lucha la venimos perdiendo por goleada, porque siguen muriendo muchos pibes y el Gobierno no hace nada y siguen diciendo que está todo bien. La lucha va a continuar y aunque yo ya la haya perdido, no he perdido las fuerzas”.

Textual de Soledad Laciar, la madre de Blas Correas, el adolescente abatido en el 6 de agosto de 2020 por efectivos de la Policía de Córdoba, en un resonante caso de gatillo fácil, del que se cumplen dos años este sábado.

Justo hace dos años un llamado telefónico la despertaba para cambiarle la vida definitivamente. Ella se convirtió en símbolo de la lucha para lograr “Justicia por Blas”, la frase que se ha convertido en el lema de un colectivo de amigos y familiares.

Soledad Laciar en Voz y voto. (La Voz)

“El juicio va a ser un cierre para muchas personas, aunque no para mí. El lema de ‘Justicia por Blas’ es para que esto no pase más. Para que eso no siga pasando tienen que cambiar cosas. Mientras el Gobierno no entienda que esto no puede pasar más y que para eso tiene que cambiar algo, todo va a continuar igual”, añadió Soledad en La Voz.

Para ella, la lucha no es hasta el juicio, sino más allá. Pero aclara con relación al debate. “Quiero justicia y que los responsables paguen por eso. Fue un baldazo de agua fría la sentencia del miércoles (por el crimen de “Beco” Ávila). Quisiera que me expliquen por qué un policía que mata y abandona recibe 11 años de prisión”, reflexiona la madre de Blas.

Cartel por la memoria de Blas Correas frente al ex Pablo Pizzurno. (José Hernández / La Voz) Foto: Jose hernandez

Reclamo, pero sin marcha

Sobre la fecha de aniversario de la muerte de su hijo, Soledad Laciar señaló que no habrá una marcha porque “la gente está cansada de las movilizaciones”. Y adelantó: “Vamos a intentar hacer varias cosas aisladas, con un grupo de chicos jóvenes que van a entregar bolsas ecológicas en supermercados, con la leyenda #JusticiaPorBlas”.

En la previa del partido de Tala RC y Jockey Villa María se realizó un homenaje a Blas Correa y Soledad Laciar -mamá de Blas-, en nombre de toda su familia, donó al club de Villa Warcalde un moderno desfibrilador. (Prensa Tala RC) Foto: Prensa Tala RC

También espera que el domingo haya alguna acción en el partido que jugará Belgrano y Mitre de Santiago en Alberdi y tal vez alguna mención en el recital de Pato Fontanet este sábado. El fin de semana, en el Campa Fútbol (Los Boulevares) Juan (hermano mayor de Blas) también piensa hacer una demostración con una bandera con el lema.

Soledad sostiene que la idea no pasa mucho por movilizarse, sino visibilizar la causa. Por ahora, piensan en el 7 de setiembre porque el juicio “será largo y serán más de dos meses en los que hay que juntar fuerzas”.