Tras un nuevo caso de abuso policial que terminó en la muerte de Jonatan Romo en La Falda, la madre de Blas Correas volvió a apuntar contra el Gobierno de Córdoba. Soledad Laciar dirigió sus palabras a Juan Schiaretti, a quién acusó de “no hacerse cargo de los casos de gatillo fácil” y reiteró su pedido por la salida del ministro de Seguridad Alfonso Mosquera.

Luego de que el gobernador se pronunciara respecto de este presunto homicidio policial a través de Twitter, Laciar reconoció que valora “que por lo menos salga a decir algo”. “Lo que sí veo es que no se hacen cargo. La Policía es del Gobierno. Hace dos semanas hubo otro pibe más del que se habló poco. Hace dos años que digo que esto va a volver a pasar si no hay cambios estructurales, pero los remueven (a los policías) y los ponen en otro lugar con otro cargo”, señaló en diálogo con Aquí, Petete.

“Esta es responsabilidad del Gobierno, no de la Policía: esa persona que sacaron (en referencia al exjefe de la Policía, Gustavo Vélez) porque ‘no servía’, aparece con un cargo en Banco de Córdoba”, indicó. Y agregó: “Siento que se me ríen”. “Blas no vuelve, Joaquín (Paredes) no vuelve, Jonatan no vuelve, Güere (por Fernando Alberto Pellico) no vuelve”, lamentó.

En línea con su acusación frente a la administración de Schiaretti, la madre del adolescente de 17 años asesinado por un disparo policial, remarcó: “No me la voy a agarrar con la Policía, que dicen que la Policía no sirve, pero es el Gobierno el que no sirve”. “Lo veo en el banco: hay policías sin dormir que llegan a los adicionales para llegar a fin de mes. Tendrían que poder estar bien dormidos, o capacitados, no es digno vivir de esa forma”, concluyó.