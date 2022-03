Más de un año y medio después del crimen de Blas Correas en manos de la Policía de Córdoba, el gobernador Juan Schiaretti recibió por primera vez a Soledad Laciar, la madre del joven asesinado. En la reunión, la mujer le reclamó por la demora en su pronunciamiento y le pidió la salida del ministro de Seguridad provincial Alfonso Mosquera, entre otros puntos.

“Le hablé de un montón de noticias y cosas que me dice la gente y del ministro de Seguridad que es uno de los responsables de la muerte de mi hijo”, reveló la mamá de Blas. Y le agregó: “Este Gobierno es el responsable del asesinato de mi hijo”.

En diálogo con Cadena 3, la mujer contó: “No fui a buscar sus condolencias, aunque de hecho sí me las dio”. “De lo que hablé es de lo que pasa institucionalmente porque llevo una mochila y alzo la voz de un montón de gente que reclama porque la Justicia anda mal. Lo más grave no fue lo que pasó por la muerte de Blas sino el arma plantada porque eso habla de que funcionan mal las cosas”, señaló.

“Le planteé una prueba donde hay un ministro de Seguridad que habla con un comisario que dice que arreglen este quilombo porque es el nieto de un conocido”, recordó Laciar. “En todo está metido la Policía, en el robo de bicicletas, de cajas fuertes. Salimos a la calle y nadie busca ayuda en la Policía. No sé cuál es la razón por la que lo mantienen. Pero no me dijo nada”, remarcó.

En este sentido, Soledad consideró que “son cosas muy graves las que pasan bajo el mando de este ministro y no puede negar que la Policía pertenece al gobierno y se tienen que tomar cartas”. En esa línea, reiteró el pedido de la salida de Mosquera.