Soledad Laciar, mamá de Blas Correas, fue prácticamente la última en enterarse, este miércoles, de que la causa por la muerte de su hijo por una bala policial se elevaba a juicio.

Según comentó la mujer, y también su abogado, se enteraron primero por los medios de comunicación de que el juez de control N°5, Carlos Lezcano, había decidido elevar a juicio la causa.

“Fue muy dura la manera en la que me enteré de todo”, expresó la mujer. En declaraciones a La Voz, indicó: “Es vergonzoso, porque se murió Blas, lo mataron a Blas y no me avisó nadie. Hoy (por el miércoles) tampoco me avisó nadie”.

Pero a pesar de esta situación, Laciar se mostró conforme por la decisión. “Es un paso más para llegar a juicio en el que pretendemos que se demuestre que no solamente son 13 los involucrados. Por eso es importante llegar al juicio”, remarcó.

“La lucha recién empieza, porque hasta el día de hoy no cambió nada. Si creen que me van a callar no lo van a conseguir. No me van a cansar porque cada vez tengo más fuerzas”, sentenció la mujer.

“En sí es una buena noticia para nosotros, porque significa que todos seguirán presos y que no se aceptaron las oposiciones. No veo la hora de que llegue el juicio y se demuestre que no solo son trece, sino que son más los involucrados. Es una noticia muy feliz para Blas”, expresó en otras declaraciones a El Doce.