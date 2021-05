El caso Blas Correas, asesinado en un control policial el 6 de setiembre de 2020, sacudió a la sociedad cordobesa y conmueve por el reclamo de justicia de su familia, en especial de su madre.

//Mirá también: Padre de Blas Correas: “A mi hijo lo mataron cuatro veces”

“Todos los días me levanto, lloro una hora de reloj y me pongo de pie. No me van a ganar. Quiero justicia para me Blas”, reafirmó Soledad Laciar, mamá de la víctima, en Fabiana sin Filtro, el programa de Fabiana Dal Prá en Canal C.

En otro tramo de la entrevista, señaló: “Lloro por Juan, el conductor del auto en el que iba mi hijo, porque le creo cuando dice que hizo todo para salvar a Blas”.

//Mirá también: Nació la hermana de Blas Correas: “Bienvenida bombona”

Soledad Laciar había comentado días atrás que recibió a Gonzalo Cumplido, el ex jefe policial separado de la fuerza y que denunció un complot en su contra. “Me dijo cosas bastante graves y le pedí que lo sostenga en la Justicia, porque es un eslabón importantísimo para que se siga sabiendo que esto va más arriba de Cumplido”.