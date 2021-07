En su lucha para conseguir justicia por su hijo asesinado por la Policía de la provincia de Córdoba, la madre de Blas Correas ha recibido este lunes el apoyo de Amnistía Internacional, en Buenos Aires.

Esta es una de las novedades relevantes en torno a este nuevo caso en el historial de violencia policial en Córdoba, del que se cumplirá un año este 6 de agosto, día en que se hará una nueva marcha del silencio, con el pedido de justicia.

En la víspera, Soledad Laciar viajó a Buenos Aires para encontrarse con autoridades de Amnistía Internacional, quienes expresaron su apoyo en el reclamo y se comprometieron a monitorear el avance de la causa.

En esa reunión estuvieron la directora adjunta de Amnistía, Paola García Rey, y la responsable del área de Promoción y Protección de Derechos Humanos, Noelia Garone.

“La reunión fue muy positiva. Ya que el caso tuvo tanta repercusión, es bueno que haya muchos ojos observando. Es positivo que haya una presión para que se haga lo que corresponde y que todo el que sea responsable pague lo que tenga que pagar”, manifestó Laciar, en diálogo con La Voz.

Seguidamente, lamentó no haber recibido respuestas del Gobierno nacional en el pasado reciente: “Cuando me reuní con la Secretaría de Derechos Humanos volví a Córdoba con mucha expectativa, pero cuando llegué no hubo ningún movimiento de ningún tipo. No hay voluntad de cambio”, sostuvo.

Finalmente, confirmó que la marcha será el viernes 6 de agosto, desde Colón y General Paz hacia el Patio Olmos: “Esperamos que la marcha sea igual y que acompañe más gente, y que otros familiares de víctimas marchen conmigo en primera línea, porque es hora de que se sepa que no fue solo Blas: hay muchos otros”.