A tres años del crimen de Blas Correas, el mensaje de su mamá: “Es hora de que su alma descanse”

Este 6 de agosto se cumplen tres años del asesinato de Blas Correas por parte de efectivos de la Policía de Córdoba. El caso de gatillo fácil que conmocionó a la ciudad y tuvo repercusión nacional. A las 11 se realizará en la iglesia Catedral un oficio religioso a pedido de los abuelos del adolescente, mientras su madre sigue clamando por justicia.

“Es hora de que el alma de Blas descanse. No quiere decir olvidarlo, lo cual será imposible. Pero la misa es como soltarlo, como dejarlo ir un poco”, expresó Soledad Laciar en una entrevista con La Voz y pidió a los futuros gobernantes de la provincia que escuchen su reclamo. Y además se reunió con el fiscal Anticorrupción para que se juzgue a los responsables políticos.

Soledad Laciar, madre de Valentino Blas Correas, en el programa Voz y Voto. (José Gabriel Hernández / La Voz) Foto: José Hernandez

Hasta aquí la resolución del juicio condenó a 13 uniformados de la Policía de Córdoba. Entre ellos, a Javier Alarcón y a Lucas Gómez, que recibieron prisión perpetua por ser encontrados culpables de efectuar los disparos que apagaron la vida de Blas.

“Mi papá me pidió que hiciéramos la misa y la gente de la Catedral fue muy gentil en todo. Es un buen momento para que Martín Llaryora (gobernador electo) y Daniel Passerini, el próximo intendente, escuchen y vean que sigue siendo una preocupación para nosotros”, planteó Soledad.

LAS CRÍTICAS DE SOLEDAD LACIAR A LA POLICÍA DE CÓRDOBA

“Están muy empoderados, para mal. Hace algunos meses atrás fui a la cancha de Belgrano y no me dejaron entrar con un vaso muy especial para mi hijo Blas. Les hablé bien y les expliqué que era plástico y tenía gran significancia. Pero comenzaron a responder en mal tono y me decían que si quería pasar iba a dejar ese vaso. Apareció un ángel, otro policía que luego me contactó por redes sociales, y me hizo entrar con el vaso. No puede ser que no sean capaces de escucharnos”, lamentó la madre de Blas.

También se refirió a la incorporación de las pistolas y los fusiles de gas pimienta, presentados por la Policía como un instrumento no letal para garantizar la gradualidad de la fuerza.

“Por más formados que estén y más allá de que incorporen armas menos letales, tiene que cambiar el trasfondo. El Nunca Más para la Policía tiene que ser una consigna también entre ellos. Si el próximo gobierno no trabaja en esto, vamos a seguir lamentando nuevos casos de gatillo fácil”, opinó.

LA MADRE DE BLAS PIDIÓ POR “EL JUICIO QUE FALTA”

El Tribunal solicitó que se investigue al exministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, al exsubsecretario de Coordinación y Planificación Estratégica del Ministerio de Seguridad de Córdoba, Lucas Mezzano, a la jefa de la Policía, Liliana Zárate de Belletti y al excomisario Gonzalo Cumplido.

“Cayó en la fiscalía del fuero penal económico anticorrupción. Me reuní con el fiscal Franco Mondino y le dije que lo voy a estar observando porque quiero que se haga Justicia con las pruebas sobradas que él tiene. Si hace las cosas bien vamos a saber toda la verdad”, avisó Soledad Laciar.

“Pasaron tres años de la muerte de Blas y todavía no me respondieron quién puso en la calle a Gómez y a Alarcón con un arma. Esa respuesta no la tengo, a pesar de que los policías están presos y hablando de su inocencia en las redes”, observó.

“Estos policías también son víctimas de un sistema que no funcionó. Están pagando, pero mañana va a haber otro Blas y otros Gómez y Alarcón que van a hacer lo que quieran”, advirtió Soledad.