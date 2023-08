Denuncian caso de abuso sexual contra un niño con discapacidad en el Instituto Milenio de Villa Allende

Un alumno habría sido abusado sexualmente por al menos tres de sus compañeros, en el Instituto Milenio de la ciudad de Villa Allende. En principio, sucedió el pasado viernes y la familia del niño realizó la denuncia esa misma noche.

Lo hizo luego de que personal médico confirmara que las lesiones que tenía el menor eran producto de un abuso sexual. El niño de 10 años tiene síndrome de Down y de acuerdo con la versión de sus padres, no era la primera vez que sufría agresiones físicas de sus compañeros.

“Lo fuimos a buscar al colegio y estaba muy nervioso. Le empezamos a preguntar qué le pasaba pero como tiene una discapacidad es muy difícil que cuente las cosas. Nos fue diciendo de a poco lo que pasó”, explicó el padre del niño en La Voz. Y pidió resguardar su identidad y la de su hijo.

Instituto Nuevo Milenio de Villa Allende. (La Voz) Foto: LVI

El hombre sostiene que se trató de una “violación con acceso carnal” y que los responsables son compañeros del mismo curso que su hijo. “T. estaba en el aula y pide ir al baño. Cuando va no sé por qué estos chicos entran y ahí es donde ocurre todo”, relató.

GRAVE ACUSACIÓN CONTRA UNO DE LOS COMPAÑEROS DEL NIÑO

El padre del menor afirmó que al menos tres alumnos estuvieron involucrados en el delito, pero podrían ser más. Apunta principalmente contra uno de ellos al que califica como “el más peligroso” ya que otros padres lo habrían acusado también por episodios de violencia.

“Yo llamé al padre de este niño y primero me lo negó, pero después al chico se le escapó que estuvieron desde las 16.30 hasta 17.30 en el baño. ¿Una hora estuvieron y los docentes no vieron nada? Yo no puedo entender cómo se les pueden escapar cuatro alumnos una hora sin que se den cuenta”, se quejó.

LA DENUNCIA EN EL POLO DE LA MUJER

Una vez que T. les contó lo sucedido a sus padres lo llevaron de inmediato al sanatorio Allende, donde luego de varios análisis y revisaciones les certificaron que había sufrido una violación. “La doctora que lo atendió dijo que nunca había visto algo así en un niño. Quedó muy lastimado”, comentó el papá.

Cordoba el 21 de January de 2022 polo de la mujer fachada Foto: Pedro Castillo Foto: Castillo Pedro

Posteriormente se dirigieron al Polo de la Mujer para realizar la denuncia. Allí permanecieron hasta las 6 de la mañana de este sábado y horas después debieron asistir nuevamente a una entrevista con una psicóloga. Por la tarde se encontraban en el Hospital de Niños para el suministro de antibióticos en pos de prevenir enfermedades.

“Hablamos con la directora del colegio ayer y le pedimos que no borre nada de lo que hay en las cámaras de seguridad. Ellos dicen que revisaron todo y que no ven nada pero no puede ser. Las autoridades no se hacen cargo, ¿cómo no va a haber ningún adulto en el patio o el pasillo controlando?”, agregó el padre del damnificado.

QUÉ DICEN EN EL INSTITUTO SOBRE EL SUPUESTO ABUSO SEXUAL

Desde la institución indicaron que están dispuestos a hacer todo lo necesario para esclarecer la situación. “Nosotros no podemos dar cuenta de que el hecho que denuncian los padres haya ocurrido. De todas formas no quiere decir de ninguna manera que sostengamos que no haya pasado”, aclaró Cecilia Bertone, representante legal del colegio.

Respecto a la imágenes de la cámara de seguridad afirmó que están intentando salvaguardar todo el material de ese día con un técnico para poder entregarlas a la Justicia cuando se lo soliciten. Por otro lado, aseguraron que están en contacto permanente con la familia de T. y que en la escuela se han activado todos los protocolos previstos por la Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia (Senaf) para estos casos.

Senaf. (web)

“Estamos tratando de sobrellevar toda la angustia y el enojo que tiene la comunidad educativa. T. es un estudiante muy querido y todos queremos que se aclare lo que sucedió. Para nosotros es un golpe inmenso pero la prioridad es T. y en ese sentido estamos a su entera disposición”, afirmó Bertone.

El papá de T. aseguró que reportaron varias veces a la escuela de conflictos con los presuntos responsables del hecho. “El colegio ya sabía porque todo el año tuvimos problemas, era denuncia tras denuncia porque le pegaban o le hacían bullying. Tuvimos reuniones y en la última les dije que no quería que pasara a mayores pero me trataron de loco y acá están los resultados”, lamentó.