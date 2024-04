Le dieron tres años de prisión en suspenso al expolicía que mató a un joven en Córdoba en 2015

Tras muchos años de pedido de justicia por el asesinato de Rodrigo Sánchez, finalmente este martes 9 de abril llegó la sentencia. El expolicía Lucas Gastón Carranza se encontraba de civil y bajo los efectos de las drogas cuando le disparó por la espalda a Rodrigo.

El joven de 17 años estaba robando en la esquina de avenida Colón y Sagrada familia, en la zona norte de la ciudad de Córdoba. El trágico hecho ocurrió en septiembre de 2015. La causa estuvo encajonada por muchos años y este martes, el acusado fue encontrado culpable por el delito de “homicidio con exceso en el cumplimiento de un deber”. La Justicia le impuso una pena de tres años de cárcel en suspenso, por lo cual no pierde la libertad.

“El sistema falló con mi hijo: lo mató un policía, me amedrentaron mandándome fotos de su cuerpo sin vida, me amenazaron y nunca me apoyaron. Hoy pedimos justicia, nada más. Queremos que a Carranza lo condenen a 14 años y lo saquen de la calle, porque es muchísimo más peligroso de lo que podría haber sido mi hijo de 17″, dijo la madre de Sánchez antes de conocerse el veredicto.

El abogado querellante adelantó que evaluarán cuáles serán los pasos a seguir y no descartó una posible impugnación ante instancias superiores para pedir un aumento de la pena.

EL ASESINATO DE RODRIGO SÁNCHEZ: CÓMO FUE EL CASO EN CÓRDOBA

En la madrugada del 19 de septiembre de 2015, un policía de la provincia de Córdoba le disparó a un joven de 17 años, quien falleció. A casi nueve años del hecho, aún continúa el juicio que busca condenar al ahora exmiembro de la fuerza de seguridad.

Se trata del caso de Rodrigo Sánchez, quien murió en manos de Lucas Gastón Carranza. El oficial, quien estaba bajo los efectos de drogas, le disparó por la espalda a menos de 2.80 metros de distancia. No hubo intercambio de disparos, por lo que es juzgado por un hecho de gatillo fácil.

En estos casi nueve años, fue incesante la lucha de la familia y allegados de Rodrigo. Incluso, la madre del joven, Gabriela Sanso, llegó a encadenarse a Tribunales II de la ciudad para obtener respuestas.

EL JUICIO CONTRA EL POLICÍA QUE MATÓ A UN JOVEN EN CÓRDOBA

Cabe recordar que Carranza le disparó a Rodrigo tras un robo en la esquina de Colón y Sagrada Familia. El joven quedó tendido en el piso, apoyado en sus antebrazos. En medio del proceso, el policía fue sobreseído por la fiscal Jorgelina Gutiez, pero el juez Carlos Lezcano rechazó la medida y ordenó profundizar la investigación.

Durante muchos años, Carranza continuó trabajando en la fuerza de seguridad. Y recién fue apartado mucho tiempo después del incidente, por un presunto robo de una campera en una tienda mayorista. En la actualidad, se encuentra imputado por homicidio agravado por uso de arma de fuego, pero el encuadramiento puede variar.

Gabriela, madre de Rodrigo, encadenada a Tribunales 2. Foto: Ramiro Pereyra

En las últimas instancias, el comisario mayor Gonzalo Cumplido, personaje clave en el juicio de Blas Correas, volvió a Tribunales 2 por el homicidio de Rodrigo por testigo ocasional. Cuando Carranza disparó, Cumplido se encontraba en su auto, parado frente al semáforo rojo de Colón y Sagrada Familia. Las palabras del oficial fueron claves, ya que declaró que el estado de Carranza no era muy equilibrado, lo notó “sacado”.

El comisario Gonzalo Cumplido declarando en el juicio por gatillo fácil de Rodrigo Sánchez. Foto: LVI

“Pasaron seis audiencias, la última con los peritos dejó en claro que el policía le dispara por la espalda a 2.80 metros de distancia y que no hubo intercambio de disparos, ni ninguna otra arma en la escena del hecho”, confirmaron desde la defensa de la víctima.