Caso Blas Correas: Gonzalo Cumplido reveló qué le dijo Alfonso Mosquera tras el asesinato

En el juicio por el crimen de Blas Correas, el resonante caso de gatillo fácil que removió las estructuras de las fuerzas de seguridad en Córdoba, el excomisario Gonzalo Cumplido presentó en la Justicia audios reveladores por lo ocurrido la trágica noche de agosto de 2020.

Cumplido hizo públicos parte de esos audios. Por ejemplo lo que le respondió Alfonso Mosquera, por entonces ministro de Seguridad de la Provincia, la noche del asesinato. “No tenemos nada que decir, son de clase media, el quilombo va a ser grande”, habría dicho el funcionario.

Juicio por la muerte de Blas Correas. Declara el ex comisario Gonzalo Cumplido. (Ramiro Pereyra / La Voz) Foto: Ramiro Pereyra

En una entrevista en el programa Modo Fabiana, por radio Pulxo, el ex comisario, que pasó a retiro, agregó que quería hablar con Soledad Laciar, la madre de Blas. Y que Mosquera también fue tajante en la respuesta. “Me dijo que no vaya, que la señora hacía política con Capocha Cossar (en referencia a Marcelo Cossar)”.

Mosquera. Una de las últimas presentaciones en público de Alfonso Mosquera, con las máximas autoridades de la Policía, días atrás. (Gobierno)

CON TRATAMIENTO PSIQUIÁTRICO

“Estoy con tratamiento psiquiátrico, no puedo dormir. Yo no soy la víctima, la víctima fue Blas. Pero me trataron como a un delincuente. Me traicionaron, se complotaron para hacerme daño”, aseguró Cumplido en otro tramo de la entrevista.

Y apuntó contra Mosquera, exministro de Seguridad. “Creí que era una buena persona, que era un amigo”. Antes de declarar en el juicio había dicho que era “una persona abominable”. Y que no quería verle más la cara.

“MUCHOS SE ESCONDIERON”

“Presenté mi pase a retiro voluntario, y el segundo de Mosquera me pidió que desistiera. Me mandaron un borrador de decreto proponiéndome un cargo. El hecho fue muy grave, por dignidad muchos deberían haber presentado la renuncia, pero se escondieron”, apuntó Cumplido.

Me tenía que ir un mes de licencia y después cubrir el nuevo cargo. Estuve hasta fin de año. No recibí amenazas de muerte, pero temo por mi familia. No me voy a suicidar. Se con qué personas trato. Tengo más de 600 audios con el doctor Mosquera. Me ofrecía formar parte de su círculo más estrecho”, completó.