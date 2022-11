Caso Blas Correas: imprecisiones en la declaración del exjefe de la Policía, Gustavo Vélez

El juicio por el crimen de Valentino Blas Correas continúa este viernes en la Cámara octava del Crimen de Córdoba, en Tribunales II. Este viernes, el exjefe de la Policía Gustavo Vélez brindó una declaración plagada de imprecisiones y una sentida disculpa final.

“Si mal no recuerdo, como a la 1 de la mañana, me llama por teléfono el director de Seguridad Capital, Gustavo Piva. Me comenta que en Chacabuco y Corrientes habían controlado y detenido un vehículo con tres personas, una de las cuales estaba herida de arma de fuego aparentemente”, dijo Vélez sobre cómo se enteró del fatídico hecho.

En los videos se puede ver el momento exacto en el que los policías Gómez y Alarcón le disparan al auto en el que viajaba Blas Correas. Foto: Cadena 3

Luego, el exjefe continuó su relato sobre qué sucedió tras los disparos al Fiat Argo donde se trasladaban los adolescentes: “(Piva) me comentó que al auto lo estaban relacionando con un procedimiento que tuvieron en avenida Vélez Sársfield cerca del Pablo Pizzurno, donde un vehículo intenta ser controlado por móviles policiales, hace caso omiso y sigue”.

Acribillado. El Fiat Argo, en el que iban Blas y sus amigos, recibió una andanada de disparos. Según el fiscal, sólo hubo disparos por parte de los policías Gómez y Alarcón.

“Y que en ese procedimiento algunos efectivos habían hecho disparos de arma de fuego”, destacó el testigo. Sobre la sucesión de actos de aquella madrugada, aseguró que ese “no debe ser el proceder de la Policía”.

El recuerdo borroso del arma plantada

Al igual que en otras 30 respuestas, Vélez expresó que “no recordaba bien” los hechos. Al ser consultado por el arma plantada para incriminar a las víctimas, recordaba la existencia de un rastrillaje, pero no de cuánta gente participó.

El revólver 22 plantado por policías en el caso Blas Correas.

“Piva me mandó un video pero no estaba visible, era medio borroso, confuso no se entendía bien lo que había pasado y le pregunté qué era y me dijo ‘un procedimiento’, pero no me dijo de dónde lo había tomado”, recordó Vélez sobre su comunicación con el director de Seguridad Capital.

Las sentidas disculpas para la familia Blas Correas

Vélez hizo algo similar al exministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, y se disculpó con Soledad Laciar y la familia de Blas Correas tras su declaración. “Quería pedirle disculpas públicamente a la familia por todo lo que están pasando y créanme que he sido uno de los que ha impulsado para que esto llegue a la verdad”, sentenció.