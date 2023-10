En Belgrano ya se piensa en las elecciones 2024: ¿sigue el Luifa Artime como presidente?

Después del clásico en el Kempes que terminó empatado 0 a 0 ante Talleres, el plantel de Belgrano trabaja para recibir a Boca el martes 10 de octubre, a las 20, en el estadio Julio César Villagra. Pero, fuera de las cancha, el que habló fue Luis Fabián Artime.

El actual presidente celeste conversó con Mundo D y dio a entender que todavía no está confirmada su presentación para la reelección. “Estamos viendo qué vamos hacer. El proyecto debe estar delante de todo, Belgrano primero”, dijo el Luifa.

Artime anunció nuevas obras en Belgrano (Prensa Belgrano)

Ante la requisitoria periodística, Artime tiró: “Nuestro momento deportivo es espectacular: ganamos el torneo (de la Primera Nacional) de punta a punta y fuimos campeones, con las mujeres ganamos dos campeonatos y las tenemos profesionalizadas, estamos por ampliar la cancha”.

Luis Artime presidente del Club Atlético Belgrano. (José Gabriel Hernández / La Voz) Foto: José Hernández

Y sobre la concreción de una nueva candidatura, el ex delantero expresó: “No sé, capaz que hay uno que es mejor, esa es la realidad. No vine para estar toda la vida. Me comprometí con el club que me dio todo y con el cual sigo en deuda, y al que le quiero dar mucho más. Pero bueno, lo dirá el pueblo de Belgrano en lo que es la democracia del club”.

La reserva de Belgrano goleó a Defensa y Justicia

En el predio Armando Pérez, por la fecha 9 de la Copa Proyección, la reserva del Pirata dirigida por Norberto Fernández derrotó 3 a 0 a su par de Defensa y Justicia. Los goles fueron todos en el segundo tiempo y fueron anotados por Franco Rami, Valentín Barbero y Mariano Troilo.

Valentín Barbero, tras larga ausencia por lesión, regresó al gol en la Reserva del Pirata (Prensa Belgrano)

Con esta victoria, el Celeste llegó a los 16 puntos y ocupa el tercer lugar de la Zona B. Su próximo rival será Central Córdoba, en Santiago del Estero el sábado 14 de octubre desde las 17.

La formación en el triunfo ante el Halcón de Varela fue con Juan Strumia, Franco Bigo, Matías Moreno, Mariano Troilo y Lucas Bernabéu; Gonzalo Romero, Tiago Cravero, Tomás Castro y Jeremías Lucco; Franco Rami y Máximo Óses.