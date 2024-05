Un inesperado animal apareció en el motor de un auto y tuvo que intervenir la Policía de Córdoba

Una vez más, un inesperado animal apareció en el motor de un vehículo. La dueña del auto estaba en una estación de servicios de Córdoba cuando notó la presencia del mamífero. Rápidamente, efectivos de la Patrulla Ambiental intervinieron para el rescate.

El insólito hallazgo se dio en barrio Alto Alberdi, donde la dueña de un auto Volkswagen Gol advirtió que viajaba con una comadreja en el motor del auto. La situación fue alertada a la Policía de Córdoba, quienes dieron aviso a la Patrulla Ambiental.

ENCONTRARON UNA COMADREJA EN EL MOTOR DE UN AUTO

El hecho se registró en calles Duarte Quirós y Félix Paz. La dueña levantó un capot y halló el animal. Personal especializado desplegó un operativo y logró capturar a la especie.

“En la parte delantera del vehículo, más precisamente entre el motor y el parafuego, se encontraba alojado una comadreja overa”, señaló el Comisario Jorge Suárez. En tanto, detalló que el animal estaba en buen estado de salud y fue liberado en zona rural.

¿SON PELIGROSAS LAS COMADREJAS OVERAS?

La comadreja overa (Didelphis albiventris) es uno de los mayores marsupiales americanos. Tiene hábitos solitarios y una dieta omnívora. Ante algún peligro secreta un olor potente y puede simular estar muerta para desalentar al agresor. Habita selvas y bosques, zonas rurales y urbanas.

El animal es considerado fauna urbana y autóctona de Córdoba, por lo que está protegido por ley. En cuanto a su peligrosidad, la comadreja no ataca humanos aunque tiene una dentadura prominente que usa para defenderse. En tanto, si no hay contacto directo, no hay riesgo de enfermedad.