Talleres, Belgrano e Instituto en Primera, episodio siete: los clásicos empates

Talleres y Belgrano congregaron casi 100 mil personas el domingo por el clásico cordobés. Los 60 mil socios Albiazules que repletaron el Kempes, con la máxima convocatoria de la fecha en Copa de la Liga, por encima incluso del Boca-River. Y el Pirata reunió a 25 mil hincha par el banderazo al plantel.

La hinchada de Talleres llenó el kémpes en el clásico ante Belgrano (Ramiro Pereyra /La Voz) Foto: Ramiro Pereyra

En el hotel de concentración de Belgrano, miles de hinchas le hicieron el aguante al plantel antes del clásico con Talleres. (Prensa Belgrano) Foto: Prensa Belgrano

En esta fiesta del fútbol cordobés el único invitado que metió faltazo fue el gol. Un clásico disputado, tenso y con emociones, más allá del marcador en blanco. Y también empató Instituto, en su emparejamiento con Godoy Cruz.

TALLERES-BELGRANO, DUELO DE DOS ARQUERAZOS

Clásico Talleres vs Belgrano en el Kempes por la Copa de la LPF Foto Javier Ferreyra

Valentín Depietri no es 9 y Nahuel Losada es la figura de Belgrano y uno de los mejores del torneo. Una de las explicaciones de por qué no hubo goles en el clásico cordobés a cancha llena. Cada vez que el guardián Celeste fue requerido, bajó la persiana de su arco.

Guido Herrera es el otro mejor arquero de la Liga, y con un manotazo salvador desactivó la bomba que lanzó Ulises Sánchez para cantar gol. La atajada del partido. Y por eso terminaron 0-0. Después los dos arqueros se pelotearon, hubo declaraciones picantes y chicanas. Protagonistas del domingo los dos.

Ida y vuelta. El arquero de Belgrano se refirió a la influencia del marco de 60 mil socios de Talleres sobre el juego albiazul. Y su colega albiazul, contestó.

LA RACHA DE TALLERES, EL INVICTO DE BELGRANO

Talleres se quedó masticando bronca porque quería el triunfo ante su gente, una multitud que pobló las cuatro tribunas con récord Guinness por las 51 mil banderas que flamearon en el clásico. De todos modos, con el empate estiró la racha favorable ante Belgrano, que no le puede ganar en partidos oficiales desde 2006. Son casi 18 años y once partidos, el mayor registro entre los principales clásicos del mundo.

La hinchada de Talleres llenó el kémpes en el clásico ante Belgrano (Ramiro Pereyra /La Voz) Foto: Ramiro Pereyra

Belgrano se llevó lo suyo del Kempes. Le hizo frente a un marco adverso, se acomodó tras una comienzo infernal de Talleres, y sumó otro punto a su invicto en el torneo, para ser escolta a un punto del líder Racing en la Zona B. El vaso medio vacío, sigue sin ganar como visitante, no lo hace desde abril y apenas convirtió dos goles en 10 partidos en esa condición, los dos del empate con San Lorenzo.

INSTITUTO Y UNA TARDE DE GOLAZOS

Golazo de Jonás Acevedo (hacía un año que no convertía en torneos locales, y se destapó) para el 1 a 0 de Instituto en Mendoza. Golazo de Tadeo Allende, ex de la Gloria, en su 14 tantos para un Tomba en el que es figura descollante y al que le dio el empate con la inapelable ley del ex.

Instituto empató con Godoy Cruz y se mostró una vez más como un hueso duro de roer, más allá de sus dos partidos sucesivos como visitante. Se mantuvo invicto en esa condición, ante un rival que no pierde como local desde hace 18 fechas, desde que asumió como DT Daniel Oldrá.