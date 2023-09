Gustavo Benedetti: “los que enfrentaron al partido, hoy piden la expulsión nuestra del radicalismo”

Durante la semana pasada, el intendente de Arroyito Gustavo Benedetti que había sido suspendido por la Unión Cívica Radical junto a Myriam Prunotto, fue acompañado por el Asesor Letrado el abogado Martín Arévalo, y realizó su descargo ante el tribunal de conducta de la UCR presentando pruebas sobre su caso.

En la oportunidad, dicho documento se basó en el “principio de igualdad ante la ley y el principio de no discriminación” que se encuentran previstos en la Constitución Nacional. Consultado por Vía Arroyito, Benedetti comentó “hay distintos fallos que planteamos en el escrito, la defensa está planteada en el principio de igualdad ante la ley”.

Dentro del descargo hay que destacar que el intendente plantea que no ha actuado en contravención a los postulados de la Carta Orgánica, ni una posición electoral opositora que violentara al partido. Respecto a eso, agrega “nosotros citamos ahí el año 2019 donde Mario Negri, y la lista que acompañamos todos, citando a Julio Ochoa y Daniela Vilosio que fue candidata en la lista de Mario Negri “Córdoba Cambia” enfrentando al Radicalismo, el principal fundamento”.

El documento agrega “lo verdaderamente relevante, es que en las elecciones provinciales referidas, la “UNIÓN CÍVICA RADICAL” (del cual Mario Negri es afiliado), por resolución nº 27 de fecha 04/04/2019 oficializó su propia lista, encabezada por RAMÓN JAVIER MESTRE”, y agrega “encabezó una alianza OPOSITORA A LA MISMA UNIÓN CÍVICA RADICAL, y ni el Congreso Partidario ni el Comité Provincia de la UCR, ni el Tribunal de Conducta de la UCR Córdoba, denunciaron esa conducta o solicitaron formalmente la desafiliación de Negri, quien JAMÁS RECIBIÓ SANCIÓN ALGUNA por su conducta, como así tampoco ninguno de los afiliados radicales que lo acompañaron en la lista”.

Gustavo Benedetti ganó las elecciones 2023 en Arroyito Foto: Prensa Hacemos Unidos por Arroyito

Y por último “resulta irrisorio, además, que alguien como Julio César Ochoa que enfrentó a la UCR y actualmente representa a la alianza que derrotó a la UCR en un organismo público (Tribunal de Cuentas Provincial), pretenda enrostrarme el incumplimiento de la carta orgánica partidaria y de normas disciplinarias, que JAMÁS RESPETÓ, pero nunca fue sancionado por ello”.

Benedetti dijo “nosotros no enfrentamos al radicalismo, la UCR formó una Alianza, no puso candidatos y no llamó a elecciones internas para elegir candidatos del radicalismo simplemente puso a dedo los candidatos en cada pueblo, en la Provincia le dio la candidatura a Juez y dejó liberado al no haber internas. La vida del Radicalismo se nutre de la elecciòn de candidatos por internas, al no haber internas se entiende que uno queda liberado, esa es el fundamento clave, los que enfrentaron al radicalismo hoy piden la expulsiòn nuestra del partido en el caso de Julio Ochoa”.