Charlotte Caniggia fue señalada de abusar de los retoques en sus fotos en redes sociales.

Todo ocurrió cuando la mediática estaba promocionando una peluquería luego de que le cortaran el cabello. Sin embargo, varios detalles no pasaron desapercibidos.

La foto publicada por Charlotte Caniggia. (Foto: Instagram)

Estos retoques se logran detallar mejor cuando se hace una comparación entre la foto que subió la peluquería y la que compartió Caniggia en su perfil.

La primera, que fue publicada con cinco horas de anticipación a la segunda, se le notan un poco las bolsas debajo de los ojos a Charlotte.

La foto que publicó la peluquería sin los retoques. (Foto: Instagram)

Sin embargo, en la segunda, la cual subió la mediática, ya no estaban.

Para ello se debieron retocar tanto las facciones como el maquillaje a través de programas digitales de edición, como lo es Photoshop.

Las cirugías de Charlotte Caniggia

Más allá de las ediciones, el otro detalle que no pasó desapercibido en estos días es que la mediática habló sobre sus cirugías.

Caniggia explicó que ella no se arrepiente de sus intervenciones porque considera que “todas las mujeres del ambiente lo hacen”.

“Creo que es una decisión que tomé y no me arrepiento. Me he hecho cositas, pero tampoco soy una Barbie. Fue para mejorar algunas cositas”, aseguró en el programa Flor de Equipo.