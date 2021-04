Charlotte Caniggia está atravesando un momento profesional de gran exposición mediática ya que en pocos días más comenzará con su participación del show de Marcelo Tinelli “La Academia”.

La mediática estuvo como invitada especial de la en la octava edición del “reality” de MTV “Acapulco Shore” que se acaba de estrenar y aseguró que su deseo es seguir transitando esos espacios porque no es cantante ni actriz sino figura de este formato.

“No me interesa ser cantante ni actriz. Yo participo en ‘realities’ y armo más o menos un personaje dentro de un show, porque aunque alguna gente cree que allí está la vida real de las personas, no tiene nada que ver con eso”, declaró Caniggia a la agencia “Télam”.

Además, la hija del brillante exdelantero de la Selección, Claudio Paul Caniggia, confirmó su participación en “ShowMatch”, conducido por Marcelo Tinelli, dentro del segmento “La Academia”, que tendrá como jurados a Ángel de Brito, Pampita, Jimena Barón y Hernán Piquín.

Ahora Charlotte compartió con sus más de 2.5 millones de seguidores de Instagram un par de fotos de producción donde se la puede ver muy cómoda y relajada. En una fotografía la joven lleva puesto un conjunto de lencería de encaje color rojo, muy llamativo, que completa con altos tacos aguja y plataformas al tono.

En la otra imagen Charlotte luce una polera rallada en color blanco y negro con cartera pequeña haciendo juego. Pero lo que asombró a sus fanáticos que abajo solo deja ver una bikini de encaje en color negro. Y los comentarios no tardaron en llegar.

La joven comienza la temporada muy enamorada y tranquila, junto a su novio, con quien aún no hay planes de casamiento ni de hijos, pero están muy bien: “A él no le gusta mucho la exposición y todo eso, y prefiero respetarlo”, sostuvo.

Charlotte en “La Academia de Showmatch”

Charlotte ya estuvo ensayando y preparando las fotos de presentación en “La Academia de Showmatch” y, como ya compitió en el “Bailando” y el “Cantando”, se siente segura: “Esta vez va a haber acrobacias, aquadance y un par de cosas más también, van a haber muchos ritmos nuevos, va a estar muy bueno. Mi compañero y mi coach son lo más, son muy divertidos, son los dos muy jóvenes, copados, estoy contenta con el equipo y voy a aprender muchas cosas” afirmó en una entrevista con el diario “Infobae”.

En cuanto a su preparación para el show, confesó: “Yo nunca armo nada, tengo la mejor con Marcelo Tinelli y siempre metemos una buena previa. Todo surge, no hay que organizar las cosas”, sostuvo.

Charlotte Caniggia vs Alex Caniggia

En cuanto a “Masterchef Celebrity 2″, el reality de cocina en el que participa su hermano Alex, Charlotte aseguró: “Con este reality lo ven cómo es él en persona. Quizás él no mostraba como era en realidad y ahora sí se está mostrando cómo es, y la gente lo ama. Me encantaría que gane, puede ser uno de los ganadores”.

Si bien Charlotte asegura no haber probado ninguna comida realizada por su hermano, tiene esperanzas de que pronto prepare un asado o una cena para compartir con amigos. En cuanto a ella, no se ve en una tercera versión de la competencia de cocina: “La verdad es que no me gusta cocinar”, afirma implacable.